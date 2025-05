Russia, continuano gli incendi in Transbaikalia: stato d’emergenza in tutta la regione

MeteoWeb

La situazione resta tesa nella Transbaikalia, regione montuosa sul lato sud della Siberia orientale e nell’angolo sudoccidentale della Russia dell’Estremo Oriente: gli incendi boschivi non si placano e le aree avvolte dalle fiamme continuano ad aumentare. È in vigore lo stato di emergenza in tutta la regione. I satelliti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, continuano a monitorare la situazione. In alto, un’immagine del satellite Meteor-M.

I Vigili del Fuoco e paracadutisti della base aerea degli Urali, inviati in aiuto nella Transbaikalia, sono stati trasferiti nel villaggio di Kadaya, ha dichiarato nei giorni scorsi il Governatore facente funzioni di Sverdlovsk, Denis Pasler. “Da quasi una settimana, i nostri ragazzi stanno aiutando a spegnere gli incendi nelle foreste del Territorio della Transbajkalia, dove è in vigore lo stato di emergenza. I ragazzi sono arrivati ​​rapidamente sul posto e hanno già lavorato nei distretti di Karymsky e Chernyshevsky del Territorio della Transbaikalia, dove sono riusciti a spegnere l’incendio. Ora sono stati trasferiti al villaggio di Kadaya, dove un incendio sta divampando a diversi chilometri dall’insediamento”, ha scritto Pasler sul suo canale Telegram. Pasler ha risposto alla richiesta del Governatore del Territorio della Transbaikalia, Alexander Osipov, e ha inviato persone in aiuto.

Nella primavera del 2023, vasti incendi boschivi hanno imperversato nella regione di Sverdlovsk. In quell’occasione, i roghi hanno distrutto decine di case in diversi villaggi e Sosva e Tayezhny hanno subito gravi danni.