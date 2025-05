Russia, incendio vicino a Tsiolkovsky sotto controllo: nessun pericolo per il cosmodromo di Vostochny

MeteoWeb

Le autorità russe hanno confermato la localizzazione dell’incendio scoppiato nei pressi della città di Tsiolkovsky, nelle vicinanze del cosmodromo di Vostochny. Al momento non sussistono minacce né per il centro abitato né per le infrastrutture spaziali. Le operazioni all’interno del cosmodromo proseguono regolarmente, con tutte le unità operative attive secondo il calendario pianificato. Squadre di emergenza sono impegnate nella completa eliminazione di focolai residui. La situazione è sotto stretto controllo e monitoraggio costante. Le autorità hanno evidenziato che la sicurezza del sito strategico per il programma spaziale russo non è mai stata compromessa.