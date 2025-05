Ryanair minaccia di annullare un enorme ordine Boeing se i dazi aumentano i prezzi

MeteoWeb

Ryanair ha minacciato di annullare ordini per centinaia di aerei Boeing se una guerra tariffaria guidata dagli Stati Uniti porterà a prezzi significativamente più alti, e ha affermato che potrebbe valutare fornitori alternativi, tra cui il costruttore cinese COMAC. La minaccia della più grande compagnia low cost europea e uno dei principali clienti di Boeing è stato l’ultimo segnale di un potenziale riordino dell’industria aerospaziale globale se il Presidente degli Stati Uniti Trump non esenterà il settore dai suoi piani tariffari.

Ma con COMAC non ancora certificata in Europa e con il principale rivale di Boeing, Airbus, che afferma di essere tutto esaurito per il resto del decennio, Ryanair potrebbe avere difficoltà a dare seguito alla sua minaccia, ha affermato una fonte del settore.

In una lettera a un alto parlamentare statunitense, l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, ha affermato che i dazi di Trump potrebbero minacciare i 330 Boeing 737 MAX ordinati dalla sua compagnia aerea, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari. “Se il governo degli Stati Uniti procede con il suo piano sconsiderato di imporre dazi, e se questi dazi influissero materialmente sul prezzo delle esportazioni di aerei Boeing verso l’Europa, allora riconsidereremmo sicuramente sia i nostri attuali ordini Boeing, sia la possibilità di collocarli altrove”, ha dichiarato O’Leary.

La lettera, visionata da Reuters, era una risposta all’avvertimento del deputato statunitense Raja Krishnamoorthi, democratico dell’Illinois, sulle implicazioni per la sicurezza derivanti dal fatto che Ryanair avrebbe dato seguito a una precedente proposta di prendere in considerazione un ordine COMAC.

Un inasprimento dei toni

La minaccia di annullare gli ordini ha segnato un inasprimento dei toni da parte di O’Leary, che ad aprile aveva minacciato di ritardare le consegne. A marzo, ha affermato che i dirigenti della Boeing avevano espresso privatamente la loro fiducia nel fatto che gli aerei sarebbero stati esentati dai dazi di Trump.

Fonti del settore aeronautico affermano che i contratti tra Boeing e Airbus non includono alcuna clausola tariffaria, poiché il settore ha operato per decenni senza di esse. I dazi diventano esigibili solo una volta che la proprietà dell’aereo è passata alla compagnia aerea acquirente e il contratto è stato completato.

La maggior parte dei contratti di acquisto di aeromobili include una clausola che impone a tutte le parti di pagare le proprie tasse, senza menzionare esplicitamente i dazi, hanno affermato le fonti. Tuttavia, si dice che molte aziende aerospaziali stiano rivedendo la formulazione dei contratti per accordi futuri, partendo dal presupposto che le turbolenze commerciali persisteranno per un certo periodo.

I commenti di O’Leary nella lettera potrebbero in parte essere un intervento tattico in vista di un periodo di trattative potenzialmente difficili con Boeing dietro le quinte, hanno affermato fonti del settore.

Considerando COMAC

O’Leary ha affermato nella lettera che la compagnia aerea irlandese non ha avuto discussioni con COMAC sull’acquisto di aeromobili dal 2011 circa, ma che “naturalmente” lo avrebbe preso in considerazione se fossero stati dal 10% al 20% più economici rispetto al principale concorrente di Boeing, Airbus. Airbus, che è l’unico concorrente di Boeing per i grandi aerei a corridoio singolo attualmente certificati in Europa, ha ripetutamente affermato di essere tutto esaurito per il resto del decennio.

Nessuna compagnia aerea occidentale ha acquistato un aereo COMAC. La compagnia cinese ha richiesto la certificazione per il suo jet C919 in Europa, ma non negli Stati Uniti. Il jet C919 ha una capacità di circa 150 posti, che può arrivare fino a circa 190 in configurazioni compatte, più piccolo degli aerei Boeing attualmente utilizzati da Ryanair e del MAX 10, che costituisce la maggior parte degli aerei ordinati, e che può ospitare fino a 230 persone.

La minaccia di Ryanair arriva mentre Boeing sta cercando di rivendere potenzialmente decine di aerei bloccati fuori dalla Cina a causa dei dazi, dopo aver rimpatriato un terzo jet negli Stati Uniti in una situazione di stallo nelle consegne che ha suscitato ulteriori critiche nei confronti di Pechino da parte di Trump.

