Sabrina Mugnos premiata a Levanto: nuovo importante riconoscimento alla carriera

Domenica 1 giugno alle ore 18, presso l’Auditorium Ospitalia del Mare di Levanto, in via San Nicolò, la nota divulgatrice scientifica, saggista, geologa ed esploratrice spezzina Sabrina Mugnos riceverà l’ennesimo riconoscimento alla carriera. Questa volta le sarà consegnato da Adriana Beverini, fondatrice del Premio Montale Fuori di Casa istituito nel 1996, che prende il suo nome da un volume pubblicato contenente i reportage di viaggio scritti da Eugenio Montale per il Corriere della Sera su diversi paesi del mondo. Lo scopo è ricordare non solo il poeta universalmente noto, ma anche il giornalista, il saggista, il viaggiatore, il critico d’arte e musicale e l’uomo che ha saputo vedere e leggere il futuro del mondo anche al di là del suo tempo.

“Quest’anno sarà alla sua 29° edizione, che celebra anche il centenario della pubblicazione della celebre raccolta Ossi di Seppia, e il cinquantenario del Premio Nobel assegnato al poeta. Sabrina ha in agenda anche altri riconoscimenti che le saranno conferiti il prossimo autunno. L’evento sarà aperto al pubblico e gratuito. Seguirà brindisi con prodotti locali, e fino a esaurimento saranno distribuite copie dei libri della premiata”, si legge in una nota.