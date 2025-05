Salone Internazionale del Libro di Torino: “pompieri per un giorno” con i Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Si apre il 15 maggio la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Quest’anno, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sarà presente con uno stand espositivo e con attività che permetteranno al pubblico di partecipare ad una operazione di soccorso in prima persona e di essere “pompieri” per un giorno. Sarà possibile fino al 19 maggio, grazie a visori per la realtà virtuale, effettuare simulazioni di interventi in situazione di emergenza e immergersi così in veri scenari operativi.