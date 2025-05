Al Salone Nautico di Venezia arriva Lucietta, il primo taxi “nativo elettrico”

MeteoWeb

Da giovedì 29 maggio e fino a lunedì 2 giugno Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, sarà presente all’Arsenale come partner tecnico della sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, dove presenta in anteprima Lucietta, il primo taxi veneziano full-electric, progettato dal Gruppo svizzero in collaborazione con Nauta Yachts per il design e Cantiere Serenella di Murano per la realizzazione artigianale.

Lucietta rappresenta il nuovo paradigma della mobilità urbana elettrica a Venezia e il punto di equilibrio tra tradizione e innovazione: il fascino storico del taxi veneziano viene rivisitato in forme moderne e sostenibili. La barca, infatti, è stata progettata e realizzata coinvolgendo una selezione di taxisti veneziani attraverso un sondaggio, grazie al quale sono state definite le specifiche necessarie per un’imbarcazione nata pensando alla laguna ma in grado di essere a proprio agio anche in contesti diversi.

Sempre a Venezia, Lucietta sarà protagonista anche durante la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia (27.08 – 6.09 2025), di cui Repower da anni è partner per promuovere la cultura della mobilità “dolce”.

La barca si presenta con un design contemporaneo, nel solco della storia e della tradizione veneziana, e in continuità con Repowere, la seconda barca elettrica di Repower premiata con una Menzione d’onore all’interno del Premio Compasso d’Oro 2020.

Anche sotto il profilo dell’innovazione Lucietta rappresenta un benchmark nel settore, grazie all’introduzione di diversi materiali innovativi, come la fibra di carbonio per la carena e il vetro rigenerato delle vetrerie di Murano, che Rehub, una startup anch’essa di Murano – vincitrice del Premio Speciale Repower per l’Innovazione del 2023 – ha trovato il modo di riciclare e utilizzare sulla nuova imbarcazione.

Le dimensioni compatte di Lucietta (9,30 metri di lunghezza, 2,25 metri di larghezza, 2,10 metri di altezza), consentono di navigare agilmente tra i canali, rispettando i vincoli strutturali della città, ma a differenza dei taxi tradizionali offre più spazio a bordo e può trasportare fino a 14 persone, nessuna vibrazione o rilascio di fumi dannosi per l’ambiente e silenziosità assoluta. Da un puto di vista tecnico Lucietta offre quanto di meglio la tecnologia elettrica possa offrire: la propulsione è garantita da un motore full-electric da 200 kW alimentato da un pacco batterie da 180 kWh. Lucietta raggiunge così i 30 nodi di velocità massima ma soprattutto, operando alle velocità di codice in laguna (7-20 km/h), è in grado di coprire un’intera giornata lavorativa senza dover ricaricare.

Il progetto Lucietta rappresenta un importante milestone per Repower nella nautica elettrica e una conferma dell’impegno del Gruppo nel promuovere la sostenibilità nel settore turistico, sempre più̀ sensibile ai temi dell’efficienza energetica e dell’e-mobility. La sostenibilità è uno dei driver chiave di crescita del settore turismo nei prossimi anni. Un obiettivo in grado di unire tutela ambientale, sviluppo economico con ricadute locali, inclusione sociale per le comunità del territorio e sostenibilità intergenerazionale, che proietta il patrimonio culturale verso il futuro.

Repower vuole essere un riferimento per il turismo sostenibile, supportando le aziende non solo sulla fornitura energetica ma anche valorizzando le destinazioni attraverso la mobilità sostenibile, la digitalizzazione e la formazione, con l’obiettivo di costruire ecosistemi turistici più competitivi, connessi e sostenibili. Innovazione e tecnologia sono strumenti chiave per accelerare questa transizione e attraverso soluzioni digitali integrate, il turismo può migliorare la gestione dei flussi, ottimizzare l’esperienza dei viaggiatori e ridurre l’impatto ambientale. Lucietta è parte di questo disegno e strumento a supporto della transizione verso un turismo sostenibile.

“La nautica elettrica rappresenta una parte della rivoluzione che ormai da anni è in atto nel settore della mobilità e del turismo sostenibile – commenta Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia – Una rivoluzione che procede a velocità alterne, complice anche uno scacchiere geopolitico in evoluzione che ha spinto molti Paesi ad adottare politiche nuove e a ripensare, in generale, la strategia per la transizione energetica. Tuttavia – evidenzia Bocchiola – come già descritto nel nostro White Paper dedicato alla mobilità sostenibile, l’Unione Europea ha delineato un percorso ambizioso per ridurre le emissioni del settore della nautica elettrica, un mercato che, come riportiamo nel nostro White Paper sulla mobilità sostenibile, è destinato a raggiungere un volume d’affari globale di circa 13 miliardi di dollari entro il 2030. In questo contesto posso dire con orgoglio che Repower è stata pioniere nel settore della nautica elettrica urbana e oggi ringrazio i nostri partner, Nauta Yachts e Cantiere Serenella, per il prezioso contributo dato alla realizzazione di questo nuovo progetto che presentiamo al Salone Nautico”.

“Già nel 2018 – sottolinea Marcello Bertoldi, partner nautico Repower e CEO di Bertoldi Boats – abbiamo scelto il Salone Nautico della Sostenibilità di Venezia per presentare Repowere, la seconda barca full electric di Repower, pensata per le acque aperte e chiuse. Grazie anche a questa esperienza è nato il progetto Lucietta, un’imbarcazione che rappresenta un capitolo nuovo della storia dei taxi boat della laguna, in equilibrio tra identità storica e innovazione sostenibile. Lucietta non è semplicemente un ‘eccellenza del saper fare della laguna ma anche un contributo al dibattito sul trasporto pubblico per la Laguna, una soluzione in grado di integrarsi con gli strumenti di ricarica fast-charge per automobili ed offrire prestazioni ed autonomie pari a quelle delle imbarcazioni endotermiche che oggi solcano le acque veneziane“.

Anche nella nautica elettrica l’attenzione di Repower verso il design rimane inalterata, forte anche della menzione d’onore raccolta dal precedente modello di barca nativa elettrica, Repowere, nel 2019. Con questa sensibilità è stato scelto lo studio Nauta Design proprio per disegnare Lucietta.

“Le dimensioni dei taxi di Venezia sono determinate dalla città, dai suoi canali, dai suoi ponti e dagli ormeggi, quindi altezza di costruzione, larghezza massima e lunghezza devono rispettare vincoli molto precisi – ha dichiarato Massimo Gino di Nauta Yachts – Partendo dallo studio accurato dei disegni originali dei vecchi taxi e dalle interviste ai tassisti, abbiamo definito gli upgrade essenziali per progettare il taxi elettrico del nuovo millennio. Lucietta di Repower rappresenta una reinterpretazione del taxi veneziano in chiave moderna, con stilemi che richiamano l’appeal dei veicoli a propulsione elettrica, rendendo immediatamente riconoscibile il suo cuore sostenibile”.