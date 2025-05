Salute e prevenzione: il Convegno all’Ospedale di Esine con esperti e UNIMONT

MeteoWeb

Lunedì 12 maggio, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale di Esine, l’ASST di Valcamonica organizza il convegno “Prevenzione e stili di vita in Valle Camonica: un impegno condiviso”. Organizzato nell’ambito della Settimana della prevenzione e promozione della salute 2.0, il convegno vuole essere un momento di condivisione e confronto aperto, in cui medici, nutrizionisti, fisioterapisti e rappresentanti delle associazioni locali illustreranno progetti, buone pratiche e strumenti per promuovere uno stile di vita sano e prevenire le patologie croniche.

La Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, è stata invitata a intervenire nell’ambito della sessione “Qualità e stili di vita: il ruolo di UNIMONT per lo sviluppo sostenibile dei territori montani” che si terrà nel pomeriggio del 12 maggio 2025.