Satellite mostra la furia del meteo sull’Italia: ciclone Ines e ciclone artico in azione

Le immagini satellitari di questa mattina raccontano una storia meteorologica di rara intensità e spettacolarità. L’Europa e il bacino del Mediterraneo stanno vivendo un momento di grande dinamismo atmosferico, dominato da due protagonisti assoluti: da un lato, il ciclone Ines, una struttura di tipo simil-tropicale che ha colpito in pieno il Sud Italia; dall’altro, un ciclone artico in discesa dalla Scandinavia, pronto a generare nuovi episodi di maltempo anche sul Nord Italia.

Il ciclone Ines: tempesta subtropicale sul cuore del Mediterraneo

Nelle ultime ore, il Sud Italia è sotto l’assedio di Ines, un vortice depressionario che ha assunto connotati sempre più organizzati e profondi tra la Sardegna sud-orientale e il Canale di Sicilia. Si tratta di un sistema ciclonico alimentato da aria calda africana e da temperature superficiali del mare insolitamente elevate, che ne hanno favorito l’intensificazione in stile medicane (ciclone mediterraneo di tipo tropicale).

Le proiezioni modellistiche confermano una fase di maltempo severo nelle prossime 24-48 ore. In particolare:

Venti impetuosi , con raffiche anche superiori ai 100 km/h lungo le coste ioniche e nelle aree esposte della Sicilia e della Calabria;

, con raffiche anche superiori ai lungo le coste ioniche e nelle aree esposte della Sicilia e della Calabria; Moto ondoso sostenuto , con onde alte fino a 4 metri , in grado di provocare mareggiate significative e rischi di ingressioni marine ;

, con , in grado di provocare significative e rischi di ; Precipitazioni temporalesche diffuse, con punte di 200 mm di pioggia in 48 ore, soprattutto tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, dove non si escludono allagamenti urbani e alluvioni lampo.

Dal Nord Europa un ciclone artico: nuova ondata di temporali in arrivo

Ma la scena meteo non si ferma al Sud. In parallelo, un vasto sistema ciclonico artico si sta sviluppando sul Nord Europa, con un fronte freddo in avanzata dalla penisola scandinava verso l’Europa centrale e i Balcani. Le immagini satellitari lo ritraggono chiaramente: una struttura estesa e ben delineata che nelle prossime ore interesserà anche l’Italia settentrionale.

A partire dalla sera di giovedì 15 maggio, il fronte freddo raggiungerà le regioni di Nord-Est e il medio Adriatico, determinando una nuova fase di instabilità marcata, con temporali anche intensi, calo dello zero termico e possibilità di grandinate localizzate.

Il passaggio perturbato non si esaurirà lì. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questo fronte freddo tenderà a fondersi con il ciclone Ines ancora attivo al Sud, dando vita a un’unica e vasta struttura depressionaria nel cuore del Mediterraneo. Il risultato sarà un ulteriore calo termico generalizzato, accompagnato da piogge e temporali sparsi anche sul Centro Italia, prima di un possibile miglioramento nel fine settimana.

Uno sguardo al satellite: un’istantanea del caos atmosferico

Dal punto di vista visivo, la situazione è affascinante e inquietante allo stesso tempo. Le immagini satellitari restituiscono un’istantanea perfetta della complessità sinottica in atto:

Il ciclone Ines si mostra come un vortice compatto e simmetrico , con nubi alte e fredde che ruotano attorno al centro di bassa pressione, a testimonianza della sua forza convettiva ;

si mostra come un , con che ruotano attorno al centro di bassa pressione, a testimonianza della sua ; Il ciclone artico si estende in modo più frammentato, ma altrettanto deciso, con ampie bande nuvolose in movimento verso sud-est, pronte a destabilizzare ulteriormente il contesto mediterraneo.

Perché questa fase meteo è così rilevante

Quello a cui stiamo assistendo non è solo un episodio di maltempo, ma una vera e propria collisione tra masse d’aria opposte – subtropicale e artica – che sta ridefinendo gli equilibri atmosferici sull’Italia e sull’Europa. È un esempio emblematico di come le dinamiche atmosferiche globali possano avere effetti localizzati e violenti in tempi molto rapidi.

