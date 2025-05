Saverio Spadafora va in pensione dopo 32 anni di servizio nei Vigili del Fuoco: l’omaggio | FOTO

MeteoWeb

Dopo 32 anni di onorato e brillante servizio, svolto in molte sedi d’Italia (Milano, Napoli, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza), il capo reparto dei Vigili del Fuoco Saverio Spadafora raggiunge il traguardo della meritata pensione. “Il capo reparto Spadafora è stato uno dei primi a credere fortemente e a battersi per l’apertura del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore. Saverio Spadafora, cosentino, è stato sempre ben apprezzato dalla gente e dalle istituzioni della capitale della Sila. Le sue qualità umane e professionali hanno contraddistinto sempre la sua brillante carriera al servizio del cittadino e del territorio. Un esempio per tanti colleghi e non solo. Già capo squadra a Vibo Valentia, Spadafora si congeda dal Corpo Nazionale nella sua ultima sede di servizio, al distaccamento di San Giovanni in Fiore.

Spadafora con all’attivo importanti interventi di soccorso anche in grandi calamità nazionali come il terribile terremoto dell’Aquila del 2009, intervenendo nei primissimi giorni dell’evento sismico nelle zone più colpite. Durante tutti questi anni di servizio si è sempre distinto per la grande professionalità, competenza ed abnegazione al servizio d’istituto, con capacità e serietà. L’altra sera a salutarlo c’erano tutti i colleghi del distaccamento con famiglie al seguito, la moglie, le figlie, il genero, gli amici e i colleghi di altri corpi, che l’hanno abbracciato con affetto, stima e riconoscenza, ringraziandolo e facendogli gli auguri per l’importante e meritato traguardo”, si legge in una nota.