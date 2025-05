Scalatore precipita da falesia sul Monte Pellegrino: soccorso | FOTO

MeteoWeb

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano presso la falesia di Valdesi a Monte Pellegrino, nel Palermitano. Questa mattina, uno scalatore che stava arrampicando in falesia, in compagnia di amici, ha perso l’appiglio ed è precipitato per alcuni metri fino ad impattare con un arto inferiore sulla parete, procurandosi un importante trauma. La chiamata di soccorso è arrivata direttamente al Soccorso Alpino da parte di altri scalatori che avevano assistito all’incidente. In pochi minuti, è giunta sul paziente una squadra di tecnici del Soccorso Alpino, unitamente ad altro personale sempre del Soccorso Alpino intento a scalare in aree limitrofe a quella dell’incidente.

Il ferito è stato valutato sotto l’aspetto sanitario, gli è stato immobilizzato l’arto, è stato posizionato in barella e trasportato fino a dove poteva giungere l’ambulanza del 118, per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Villa Sofia.