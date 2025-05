School Clean Up Day: rimossa una tonnellata di rifiuti a Palermo grazie a 200 studenti

MeteoWeb

Una tonnellata di plastica e rifiuti raccolti, 200 studenti coinvolti, decine di scuole partecipanti, e un messaggio chiaro: il cambiamento parte dalle nuove generazioni. Si è conclusa con grande successo la seconda edizione dello School Clean Up Day, l’evento promosso da Plastic Free Onlus al Foro Italico di Palermo. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di bambini e ragazzi provenienti da diversi istituti dell’area metropolitana, che hanno raccolto 400 kg di indifferenziato (26 sacchi), 300 kg di plastica (20 sacchi), 50 kg di vetro (2 sacchi) e 30 kg di cartone (3 sacchi). Oltre ai rifiuti differenziati, sono stati rimossi oggetti ingombranti e insoliti: un monopattino, una transenna, resti di auto, cinque copertoni, materiale ferroso e ligneo, piumoni, tubi, indumenti, corde e persino ceramiche.

“Siamo orgogliosi di poter dire che oggi i nostri ragazzi hanno tolto una tonnellata di rifiuti dall’ambiente urbano – ha dichiarato Dario Scalia, vicereferente regionale di Plastic Free Onlus –. Ma il risultato più grande è stato vedere 200 giovani con gli occhi pieni di entusiasmo, consapevoli che con un gesto semplice e collettivo si può fare la differenza. Questo evento dimostra che la sensibilizzazione ambientale, quando è vissuta in prima persona, si trasforma in consapevolezza duratura”.

Durante la mattinata si è svolta una competizione simbolica tra gli istituti partecipanti: sono state premiate con una targa in legno a forma di tartaruga le tre scuole che hanno raccolto più rifiuti. Il primo posto è andato all’ITC F. Crispi di Palermo, seguita dall’Istituto Don Colletto di Marineo e dagli Istituti Luigi Einaudi di Palermo.

Un ringraziamento speciale va a Famila, che ha supportato l’evento contribuendo alla logistica e alla fornitura delle magliette per gli studenti, e a tutte le scuole, i docenti e i volontari che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di cittadinanza attiva.

Plastic Free Onlus continuerà a lavorare perché questi gesti si moltiplichino, trasformando ogni clean up in un’occasione per educare, coinvolgere e costruire un futuro più pulito.