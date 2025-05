Scie bianche in cielo di questi giorni? Sono naturali. La Appleman chart spiega tutto

MeteoWeb

Nei cieli d’Italia e d’Europa, specialmente durante giornate stabili e soleggiate, capita spesso di osservare lunghe strisce bianche lasciate dagli aerei in alta quota. Alcuni le chiamano “scie chimiche”, alimentando teorie complottiste che parlano di sostanze rilasciate intenzionalmente per alterare il clima. In realtà, si tratta di un fenomeno atmosferico noto e spiegato dalla scienza: le scie di condensazione, o contrails.

Negli ultimi giorni, l’arrivo di aria calda e umida in quota, associata alla presenza di un anticiclone subtropicale ben strutturato sull’Europa centrale, ha favorito la formazione di nubi alte come cirri e cirrostrati, visibili soprattutto sul Nord Italia. Queste stesse condizioni atmosferiche sono perfettamente favorevoli alla formazione delle contrails, che nulla hanno a che vedere con agenti chimici o manipolazioni climatiche.

Come si formano davvero le scie di condensazione

Le contrails si originano quando l’umidità contenuta nei gas di scarico dei motori a reazione incontra un ambiente freddo e umido in alta quota. A determinate condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa, questo vapore si condensa istantaneamente e si congela, formando cristalli di ghiaccio che restano visibili per minuti o ore, a seconda della stabilità dell’aria.

La lunghezza e la persistenza della scia dipendono da:

Quota di volo (pressione atmosferica)

Temperatura dell’aria

Umidità relativa

Cos’è la Appleman chart

La Appleman chart è un diagramma utilizzato per prevedere la formazione delle scie di condensazione in base alle condizioni atmosferiche. È uno strumento di riferimento per piloti, meteorologi e ricercatori, utile anche per valutare l’impatto climatico delle contrails.

Come leggerla

Asse Y: pressione atmosferica (hPa), inversamente proporzionale alla quota.

pressione atmosferica (hPa), inversamente proporzionale alla quota. Asse X: temperatura dell’aria in gradi Celsius.

temperatura dell’aria in gradi Celsius. Linee curve: indicano l’umidità relativa dell’aria.

indicano dell’aria. Linea rossa tratteggiata: soglia massima oltre cui le scie non persistono.

Se il punto si trova:

A sinistra della curva: scie sempre presenti

scie sempre presenti A destra: nessuna formazione di scie

nessuna formazione di scie Al centro: formazione incerta, dipende da vari fattori

Le “scie chimiche” non esistono: la spiegazione scientifica

Le “scie chimiche” sono una bufala ampiamente smentita. Secondo i complottisti, si tratterebbe di sostanze rilasciate per scopi segreti. Tuttavia, nessuna prova scientifica supporta tali affermazioni. Al contrario, la scienza fornisce una spiegazione chiara, basata su fenomeni atmosferici ben documentati.

Le condizioni atmosferiche recenti in Italia — aria stabile, umida e fredda in quota — sono le classiche condizioni che favoriscono la formazione di contrails persistenti.

Chi usa la Appleman chart e perché

La Appleman chart viene utilizzata da:

Piloti di linea e militari , per valutare la visibilità della scia in volo.

, per valutare la visibilità della scia in volo. Meteorologi , per prevedere la copertura del cielo da parte delle scie.

, per prevedere la copertura del cielo da parte delle scie. Climatologi, per studiare l’impatto sul bilancio radiativo terrestre.

Ad esempio, un aereo che vola a 250 hPa con temperatura di -45°C e umidità relativa elevata produrrà con molta probabilità scie visibili e persistenti.

In conclusione

Le lunghe strisce bianche nei cieli non sono il risultato di oscuri complotti, ma di normali processi fisici spiegabili dalla meteorologia e dalla fisica atmosferica. Quando aria umida e fredda in quota incontra il vapore acqueo emesso dai motori a reazione, si formano le scie di condensazione.

La Appleman chart è uno strumento essenziale per prevedere questi fenomeni in modo scientifico. La prossima volta che vedete il cielo attraversato da scie bianche, ricordate: è solo fisica, non fantascienza.