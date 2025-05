Scie nel cielo: perché oggi sono molte di più rispetto al passato

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, chi alza lo sguardo verso il cielo si sarà accorto di un fenomeno sempre più diffuso: le lunghe scie bianche lasciate dagli aerei. Un tempo rare e fugaci, oggi sono quasi onnipresenti, talvolta così persistenti da velare intere porzioni di cielo. Ma perché vediamo molte più scie rispetto a 30 o 40 anni fa? La risposta è tutt’altro che misteriosa: affonda le radici in fattori ben noti alla scienza, che spaziano dalla tecnologia aeronautica ai cambiamenti atmosferici, passando per l’aumento esponenziale dei voli aerei.

Traffico aereo più intenso, cieli più affollati

Il primo motivo, il più evidente e documentabile, è l’aumento del traffico aereo globale. Negli ultimi quarant’anni, il numero di voli civili e militari è cresciuto in maniera straordinaria, soprattutto sulle rotte transcontinentali e nelle aree densamente popolate. Basti pensare che tra il 1986 e il 2006 il numero di voli è aumentato di oltre il 200%. Più aerei in volo significa più occasioni di imbattersi in condizioni ideali per la formazione delle cosiddette scie di condensazione.

Motori moderni: più efficienti, più vapore

Un altro elemento chiave è l’evoluzione tecnologica dei motori a reazione. Gli aeromobili odierni sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico e ambientale rispetto ai velivoli del passato. Tuttavia, questa maggiore efficienza comporta anche una maggiore produzione di vapore acqueo e gas di scarico a temperature inferiori, elementi che favoriscono la formazione delle scie, soprattutto a quote elevate dove l’aria è fredda e spesso umida.

Oggi si vola più in alto (e più in scia)

Gli aerei di linea moderni percorrono gran parte delle loro rotte a quote comprese tra gli 8.000 e i 12.000 metri. A queste altitudini, la temperatura scende anche oltre i -50°C e l’umidità relativa può raggiungere livelli che facilitano la condensazione del vapore acqueo. In queste condizioni, il vapore rilasciato dai motori si trasforma immediatamente in cristalli di ghiaccio, formando le classiche strisce bianche nel cielo.

Atmosfera che cambia, scie che durano

Le condizioni atmosferiche dell’alta troposfera, dove volano gli aerei, non sono statiche. Anche i cambiamenti climatici hanno un ruolo. L’aumento dell’umidità in quota, osservato in alcune aree del globo, rende più frequente e persistente la formazione delle scie. Non è raro che queste rimangano visibili per ore, espandendosi fino a trasformarsi in veri e propri veli nuvolosi, a volte indistinguibili dai cirri naturali.

Scie diverse: non tutte sono uguali

Esistono più tipologie di scie. Le più comuni sono quelle da condensazione dei gas di scarico, dovute alla solidificazione del vapore acqueo in atmosfera fredda. Meno frequenti sono le scie aerodinamiche, che si formano a causa della depressione indotta dal passaggio dell’aria intorno alle ali o altre superfici. Queste ultime, però, sono generalmente più brevi e meno persistenti.

Quanto durano? Dipende dall’umidità

Non tutte le scie si comportano allo stesso modo. Alcune si dissolvono in pochi minuti, altre possono persistere per ore, espandendosi e contribuendo alla formazione di uno strato nuvoloso artificiale. Questo fenomeno dipende dalla quantità di vapore presente in quota e dalla temperatura dell’aria. In atmosfere particolarmente umide, i cristalli di ghiaccio che compongono le scie non sublimano subito, ma si accumulano e si diffondono.

Cosa dicono le fonti scientifiche

La formazione delle scie di condensazione è un fenomeno ben compreso dalla meteorologia e dalla fisica dell’atmosfera. Non esiste alcuna evidenza scientifica che supporti ipotesi alternative come quella delle cosiddette “scie chimiche”. Gli studi condotti dagli enti meteorologici e aeronautici internazionali parlano chiaro: ciò che vediamo nei cieli è il risultato di processi fisici naturali, amplificati da un traffico aereo sempre più intenso.

“L’aumento delle scie di condensazione è del resto direttamente proporzionale all’aumento del traffico aereo. A titolo di esempio, il traffico aereo civile nel ventennio 1986-2006 ha registrato un aumento del numero di voli superiore al 200%.”

Più aerei, più scie. Tutto torna

La spiegazione è chiara e ben documentata. Oggi vediamo più scie nel cielo perché:

il numero di voli è aumentato in modo esponenziale;

in modo esponenziale; i motori degli aerei producono più vapore acqueo ;

; si vola a quote più alte , dove le condizioni sono ideali per la condensazione;

, dove le condizioni sono ideali per la condensazione; l’atmosfera stessa è cambiata, favorendo la persistenza delle scie.

Lontane dalle teorie infondate, le scie di condensazione sono un indicatore del nostro tempo: un segno visibile nel cielo dell’evoluzione del trasporto aereo e della nuova sensibilità verso il clima e l’ambiente.