Gli scimpanzé sono capaci di una comunicazione complessa, simile a linguaggio umano: lo studio

La capacità umana di parlare potrebbe non essere così unica come si pensava in precedenza. Un nuovo studio, infatti, ha svelato che gli scimpanzé sono capaci di una comunicazione complessa. Secondo lo studio, appena pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’, gli scimpanzé hanno un sistema di comunicazione complesso che permette loro di combinare i richiami per creare nuovi significati, simili al linguaggio umano. Ricercatori del Max Planck Institutes for Evolutionary Anthropology and for Cognitive and Brain Sciences di Lipsia, in Germania, e del Cognitive Neuroscience Center Marc Jeannerod (Cnrs/Université Claude Bernard Lyon 1) e del Neuroscience Research Center (Cnrs/Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1) di Lione, in Francia, hanno registrato migliaia di vocalizzazioni di tre gruppi di scimpanzé selvatici nel Parco Nazionale di Tai, in Costa d’Avorio e hanno esaminato come il significato di 12 diversi richiami di scimpanzé cambiasse quando venivano combinati in combinazioni di due richiami.

“Generare significati nuovi o combinati combinando le parole è un tratto distintivo del linguaggio umano, ed è fondamentale indagare se una capacità simile esista nei nostri parenti viventi più prossimi, scimpanzé e bonobo, al fine di decifrare le origini del linguaggio umano”, afferma Catherine Crockford, autrice principale dello studio. “Registrare le vocalizzazioni degli scimpanzé per diversi anni nel loro ambiente naturale è essenziale per documentare appieno le loro capacità comunicative, un compito che sta diventando sempre più arduo a causa delle crescenti minacce umane alle popolazioni di scimpanzé selvatici“, afferma Roman Wittig, coautore dello studio e direttore del Tai Chimpanzee Project.

Quattro modi di alterare i significati

Lo studio rivela quattro modi in cui gli scimpanzé alterano i significati combinando singoli richiami in 16 diverse combinazioni di due richiami, analoghe ai principi linguistici chiave del linguaggio umano. Gli scimpanzé hanno utilizzato combinazioni compositive che aggiungevano significato (ad esempio, A = alimentazione, B = riposo, AB = alimentazione + riposo) e ne chiarivano il significato (ad esempio, A = alimentazione o viaggio, B = aggressione, AB = viaggio). Hanno anche utilizzato combinazioni idiomatiche non compositive che creavano significati completamente nuovi (ad esempio, A = riposo, B = affiliazione, AB = nidificazione).

Fondamentalmente, a differenza di studi precedenti che hanno riportato principalmente combinazioni di richiami in situazioni limitate come gli incontri con i predatori, gli scimpanzé in questo studio hanno ampliato i loro significati attraverso la versatile combinazione della maggior parte dei loro singoli richiami in un’ampia varietà di combinazioni di richiami utilizzate in un’ampia gamma di contesti.

Una comunicazione complessa

“I nostri risultati suggeriscono un sistema di comunicazione vocale altamente generativo, senza precedenti nel regno animale, che riecheggia recenti scoperte sui bonobo, secondo cui complesse capacità combinatorie erano già presenti nell’antenato comune degli esseri umani e di queste due specie di grandi scimmie”, afferma Cedric Girard-Buttoz, primo autore dello studio.

“Questo cambia la visione del secolo scorso, che considerava la comunicazione nelle grandi scimmie come fissa e legata agli stati emotivi, e quindi incapace di fornirci informazioni sull’evoluzione del linguaggio. Invece, qui vediamo chiare indicazioni che la maggior parte dei tipi di richiamo nel repertorio può cambiare o combinare il proprio significato se combinata con altri tipi di richiamo. La complessità di questo sistema suggerisce o che ci sia effettivamente qualcosa di speciale nella comunicazione degli ominidi, che una comunicazione complessa stesse già emergendo nel nostro ultimo antenato comune, condivisa con i nostri parenti viventi più prossimi, o che abbiamo sottovalutato la complessità della comunicazione anche in altri animali, il che richiede ulteriori studi”.