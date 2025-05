Scivola in un canalone sul Monte Rosa: morto uno scialpinista

MeteoWeb

Tragedia sul Monte Rosa: uno scialpinista è morto dopo essere scivolato lungo il canalone Marinelli. Il suo corpo è stato individuato sulla parete est del Monte Rosa. Il Soccorso Alpino e l’elisoccorso sono al lavoro per il recupero del corpo, reso complicato dalle condizioni dell’area, per l’abbondante neve. Quattro persone che si trovavano con l’uomo sono state recuperate illese e portate a Macugnaga. L’incidente è avvenuto a circa 2.900 metri di quota. Secondo le prime informazioni, il gruppo di scialpinisti avrebbe raggiunto il rifugio Capanna Margherita in elicottero, per poi scendere con gli sci ai piedi lungo il canalone Marinelli.

Il gruppo di scialpinisti, piemontesi e lombardi, era composto da quattro persone, più una guida. Due di loro sono di Alagna Valsesia (Vercelli), uno di Varese, un altro di Monza e il quinto di Milano. Il canalone in cui è avvenuto l’incidente è noto per quanto è impervio e in genere proprio per questo viene percorso in discesa.

Non mancano inoltre in passato incidenti, anche mortali, tra cui quello dello stesso Damiano Marinelli, al quale è intitolato. L’alpinista morì nel 1881, in una cordata che tentava l’ascensione.