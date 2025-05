Scivola nella Grotta Remeron: speleologo muore nel Varesotto

MeteoWeb

Tragedia in montagna nel Varesotto: uno speleologo esperto ha perso la vita nella Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio. Secondo quanto riferisce il Soccorso Alpino, intervenuto per il recupero, la vittima stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata in corrispondenza del primo pozzo di 15 metri di profondità. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l’allarme, uscendo e chiamando il 112. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per raggiungere la vittima, trasportare la salma all’esterno e consegnarla alle autorità giudiziarie.