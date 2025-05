Scivola in acqua: turista disperso nel fiume Toce in Piemonte

MeteoWeb

Un turista risulta disperso nelle acque del fiume Toce, in Val Formazza, in Piemonte. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio agli Orridi di Uriezzo, nel comune di Premia (VCO). Due turisti sono scivolati in acqua durante una passeggiata in un luogo molto visitato dalle comitive. Uno dei due è riuscito a riguadagnare la riva, mentre dell’altro non ci sono tracce. Lo stanno cercando i Vigili del Fuoco con un elicottero e sommozzatori, oltre al Soccorso Alpino civile e la Guardia di Finanza. Sul posto anche 118 e Carabinieri.