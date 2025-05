Scivola su pendio innevato sulla Maiella e si infortuna: escursionista soccorso in elicottero

MeteoWeb

Intervento del Soccorso Alpino in favore di due escursionisti sulla Maiella. Dopo aver trascorso la notte all’interno del bivacco Fusco, i due escursionisti, di 35 e 40 anni, residenti in Abruzzo, hanno ripreso il cammino ma uno dei due è scivolato su un pendio innevato, fermandosi su un affioramento roccioso e procurandosi un trauma alla caviglia. Considerata l’impossibilità di proseguire, i due hanno allertato il numero di emergenza 112 e il 118 di Chieti-Pescara. I sanitari sono stati sbarcati al campo base per alleggerire il velivolo e consentire il recupero simultaneo di entrambi gli escursionisti ad opera del Soccorso Alpino. Dopo la valutazione sanitaria, entrambi sono stati recuperati nello stesso punto e trasportati al campo base. Una volta affidati ai sanitari e valutate le condizioni generali, i due escursionisti hanno rifiutato il trasporto in ospedale e hanno fatto autonomamente rientro alle loro auto.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ricorda “l’importanza di un equipaggiamento corretto, tenendo in considerazione che su molti rilievi della nostra zona è ancora presente neve“.