Scontro in volo tra due elicotteri: vittime in Finlandia

Alcune persone sono morte nello scontro in volo tra due elicotteri in Finlandia. I velivoli si sono poi schiantati al suolo. “L’incidente ha causato diverse vittime. Il numero esatto e l’identità dei passeggeri sono ancora in fase di accertamento”, ha spiegato la Polizia finlandese. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dei due elicotteri c’erano cinque persone. Secondo i rispettivi piani di volo, uno degli elicotteri trasportava due persone e l’altro tre. I media affermano si tratti di uomini d’affari; i velivoli erano decollati dall’Estonia. La causa della collisione, avvenuta a ovest di Helsinki a mezzogiorno, non è stata resa pubblica.

Un testimone, intervistato dal quotidiano finlandese Iltalehti, ha dichiarato di aver visto uno degli elicotteri effettuare una manovra e colpire l’altro velivolo. “Uno è caduto come un sasso, l’altro più lentamente, non ho sentito alcun rumore“, ha raccontato Antti Marjanen al quotidiano.