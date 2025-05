Scoperte piume cruciali: l’Archaeopteryx era in grado di volare

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature rivela che l’Archaeopteryx, il celebre dinosauro piumato vissuto 150 milioni di anni fa, era effettivamente capace di volare. La ricerca, guidata da Jingmai O’Connor del Field Museum di Chicago, ha analizzato un fossile scoperto nel 1990 e acquisito dal museo solo nel 2022. Grazie a tecniche avanzate come tomografie computerizzate e raggi ultravioletti, i ricercatori hanno identificato per la prima volta piume terziarie in un esemplare di Archaeopteryx.

Queste piume, posizionate tra le ali e il corpo, sono fondamentali per garantire una portanza continua durante il volo. La loro presenza dimostra che questo piccolo dinosauro, grande come un corvo, possedeva l’anatomia necessaria per librarsi in aria, contrariamente a quanto si pensava finora. A differenza di altri dinosauri piumati, l’Archaeopteryx mostrava anche una caratteristica moderna: la capacità di muovere il becco indipendentemente dal cranio, come gli uccelli odierni.

La scoperta colma un importante tassello dell’evoluzione degli uccelli, rafforzando il ruolo dell’Archaeopteryx come anello di congiunzione tra dinosauri e volatili moderni. Un salto evolutivo che oggi, finalmente, prende letteralmente il volo.