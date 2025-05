Scoperti nuovi composti antimalarici: efficaci, duraturi e capaci di aggirare la resistenza agli insetticidi

MeteoWeb

La malaria continua a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica globale, causando oltre mezzo milione di morti ogni anno, in particolare in Africa subsahariana. Tuttavia, una nuova e promettente strategia per ridurre la trasmissione del Plasmodium falciparum, il principale agente della malaria umana, è stata descritta in un recente studio pubblicato su Nature. Gli scienziati hanno identificato composti che, una volta incorporati nelle zanzariere, eliminano il parassita direttamente all’interno della zanzara, offrendo un’alternativa durevole e altamente efficace agli attuali insetticidi, spesso compromessi dalla crescente resistenza degli insetti. L’uso massivo di zanzariere trattate con insetticidi (LLINs) ha giocato un ruolo cruciale nella riduzione dei casi di malaria. Dal 2000 al 2015, queste reti hanno contribuito fino al 68% alla diminuzione della prevalenza della malattia. Tuttavia, il progressivo aumento della resistenza degli anofeli agli insetticidi ha portato a un ristagno nella riduzione dei casi dal 2015 in poi.

La strategia innovativa: colpire il parassita nella zanzara

Il nuovo approccio mira non al vettore (la zanzara), ma direttamente al Plasmodium falciparum durante il suo ciclo vitale all’interno dell’insetto. Attraverso uno screening in vivo di 81 composti antimalarici, i ricercatori hanno identificato 22 sostanze capaci di interferire efficacemente con lo sviluppo del parassita nella zanzara.

I protagonisti della scoperta: i composti ELQ

Tra i composti più promettenti emergono gli endochin-like quinolones (ELQs), in particolare:

ELQ-456 (Qo-site inhibitor): mostra una potenza straordinaria, bloccando il parassita nel 100% dei casi durante esperimenti su superfici simili a reti da letto.

ELQ-453 e ELQ-613: nuove versioni prodrug, con efficacia mantenuta anche in film polimerici simili alle zanzariere in polietilene, e stabili fino a un anno.

ELQ-121, ELQ-437 e ELQ-433: composti attivi che agiscono sulla mitocondriale citocromo bc1 del parassita, un enzima essenziale per il metabolismo energetico.

Le modifiche strutturali, in particolare alla lunghezza della catena alchilica e alla presenza di sostituenti clorurati o fluorurati, influenzano l’efficacia attraverso la cuticola tarsale della zanzara.

Un approccio durevole e scalabile

I composti ELQ sono facilmente sintetizzabili in tre passaggi e risultano economici. La loro incorporazione in polimeri di polietilene, simili a quelli usati nelle zanzariere, non ne compromette l’attività nemmeno dopo un anno di esposizione alla luce e a temperatura ambiente. Questo li rende candidati ideali per applicazioni su larga scala in reti da letto impregnate.

Risultati chiave dello studio

Efficacia nei test reali: la combinazione ELQ-453 + ELQ-613 ha bloccato la trasmissione in modo più efficace del farmaco atovaquone.

Attività persistente nel tempo: un solo contatto di 6 minuti con una superficie trattata con ELQ può inibire completamente lo sviluppo del parassita.

Compatibilità con zanzare resistenti: le zanzare resistenti agli insetticidi comuni risultano comunque vulnerabili a questi composti.

Impatto sulla trasmissione: anche i parassiti già in sviluppo (oocisti nel midollo) mostrano riduzione della crescita e dello sviluppo di sporozoiti se le zanzare vengono esposte successivamente ai composti.

Sintesi chimica dei composti

I composti ELQ sono ottenuti tramite una serie di reazioni di sintesi organica su base chinolonica. I derivati prodrug (es. ELQ-453, ELQ-613) vengono sintetizzati con il metodo B, in cui i chinoloni vengono alchilati con clorometil etilcarbonato in presenza di ioduro di tetrabutilammonio e carbonato di potassio in DMF. Le analisi di purezza e struttura sono state condotte con GC-MS, NMR, HRMS e HPLC.

Prospettive future

Gli autori sottolineano la necessità di:

Identificare nuovi composti che non condividano bersagli con gli antimalarici clinici.

Verificare l’efficacia sinergica tra reti trattate con ELQ e insetticidi attuali.

Condurre studi sul campo in aree endemiche.

Questa ricerca segna una svolta nella lotta alla malaria, suggerendo un nuovo paradigma: non più solo eliminare le zanzare, ma disarmare il parassita al suo interno. I composti ELQ rappresentano una nuova frontiera nella profilassi malarica, con potenziale immediato per applicazioni pratiche e scalabili. In un contesto in cui la resistenza agli insetticidi è in costante crescita, questi nuovi strumenti offrono una speranza concreta per ridurre drasticamente la trasmissione della malattia.