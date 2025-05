Scoperto un nuovo rettile marino preistorico: il “Traskasaura sandrae”

MeteoWeb

Un nuovo protagonista emerge dal passato profondo: si chiama Traskasaura sandrae, una specie di rettile marino vissuto 85 milioni di anni fa, ora riconosciuta come distinta dagli elasmosauri. A identificarla è stato un team di paleontologi della Marshall University (West Virginia), guidato da F. Robin O’Keefe, in uno studio pubblicato sul Journal of Systematic Palaeontology.

Il Traskasaura poteva raggiungere i 12 metri di lunghezza, era dotato di un collo estremamente lungo – almeno 50 vertebre – e presentava un mix inusuale di tratti primitivi e avanzati. Questa morfologia gli consentiva probabilmente di cacciare le prede dall’alto, comportamento raro per i rettili marini dell’epoca.

I primi resti furono scoperti nel 1988 lungo il fiume Puntledge, sull’isola di Vancouver, dai coniugi Trask, cui la specie deve il nome. I fossili – tra cui un omero e uno scheletro giovanile completo – provengono dalla Formazione Haslam e sono oggi conservati al Courtenay and District Museum.

“Questi fossili sono noti da decenni, ma l’identità dell’animale a cui appartenevano non era ancora chiara. Il nostro lavoro risolve questo mistero. Con la denominazione di Traskasaura sandrae, il Pacifico nord-occidentale ha finalmente un rettile mesozoico di riferimento”, ha dichiarato O’Keefe. Studi futuri chiariranno se tutti gli esemplari appartengano effettivamente alla stessa specie.