Scoppia la guerra tra due potenze nucleari: l’India bombarda il Pakistan, colpite moschee e civili | VIDEO

Forti esplosioni sono state udite nella regione del Kashmir pakistano, vicino alle montagne intorno alla città di Muzaffarabad, secondo diversi testimoni. E’ quanto riporta Reuters. Secondo media locali pakistani l’esercito indiano ha preso di mira la moschea Dhamul Mujahideen a Kotli. Il giornalista pakistano Natsecjeff riferisce che per l’esercito del Pakistan sarebbero stati lanciati tre missili dall’India. Secondo il portavoce militare pakistano l’India ha attaccato il Pakistan in tre località usando missili. Poco dopo la mezzanotte Muzaffarabad, Kotli e Bahawalpur “sono state attaccate dall’India”, secondo i funzionari pakistani. Il portavoce ha dichiarato ad Ary News che il Pakistan “risponderà a questa aggressione non provocata dell’India”. Un portavoce della Pakistan International Airlines ha dichiarato che i voli già in volo sono stati dirottati su Karachi.

L’India ha annunciato di aver attaccato infrastrutture “terroristiche” in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan. Il comunicato aggiunge che nove siti sono stati presi di mira nell’ambito dell'”Operazione Sindoor”. Il comunicato dell’Esercito indiano su X: “giustizia è fatta. Jai Hind! (Viva l’India!)”. “Poco fa, le Forze Armate indiane hanno lanciato l’Operazione Sindoor, colpendo infrastrutture terroristiche in Pakistan e nella regione del Jammu e Kashmir occupata dal Pakistan, da dove erano stati pianificati e diretti attacchi contro l’India. In totale sono stati colpiti nove siti. Le azioni sono state mirate, misurate e non mirano a un’escalation. Non sono state prese di mira strutture militari pakistane. L’India sottolinea di aver mostrato notevole moderazione nella scelta degli obiettivi e nei metodi usati.

Questi interventi arrivano dopo il barbaro attacco terroristico di Pahalgam, in cui sono stati uccisi 25 indiani e un cittadino nepalese. L’India ribadisce l’impegno a ritenere responsabili i colpevoli di questo attacco”.

Le prime notizie

Una fonte della sicurezza pakistana riferisce che almeno un bambino è stato ucciso e due sono rimasti feriti in un attacco vicino a Bahawalpur. Un ufficiale dell’esercito pakistano ha dichiarato a Geo News che l’India ha colpito una moschea dove erano presenti civili, definendo l’attacco “vigliacco e vergognoso”. Il Pakistan ha avviato attacchi di ritorsione contro l’India, secondo quanto riporta Samaa TV citando fonti. Il portavoce delle forze armate pakistane afferma che l’India ha colpito una Moschea a Muridke, nel Punjab, con civili all’interno.

Il giornalista Levent Kemal ha dichiarato che un funzionario pakistano, parlando ai media nazionali, ha annunciato che le ritorsioni sono in corso sia a terra che in aria. Lo spazio aereo del Pakistan è stato chiuso per 48 ore. Secondo i media pakistani l’Aeronautica pakistana ha abbattuto due jet indiani. Le forze pakistane avrebbero distrutto un quartier generale di brigata delle forze indiane e una postazione indiana lungo la Linea di Controllo (LoC).

Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif: “il nemico ha lanciato vigliacchi attacchi contro cinque località in Pakistan. Il Pakistan ha pieno diritto di rispondere con forza a questa azione di guerra imposta dall’India, e lo sta facendo. L’intera nazione è al fianco delle Forze Armate pakistane, con alto morale e grande determinazione. Il popolo pakistano e le Forze Armate sanno bene come affrontare il nemico. Non permetteremo mai al nemico di raggiungere i suoi obiettivi malvagi”.

È stata dichiarata l’emergenza nella provincia del Punjab, in Pakistan, secondo quanto riferito dal Chief Minister provinciale. Ospedali e forze di sicurezza sono stati messi in massima allerta. E’ quanto riporta Reuters. Le immagini che mostrano i danni causati dall’impatto dei missili indiani a Muzaffarabad, Azad Kashmir (Pakistan). Secondo le autorità pakistane ci sarebbero ad ora 3 morti e 12 feriti.

La reazione di Trump

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha commentato gli eventi in Pakistan: “è un peccato. Ne abbiamo appena sentito parlare mentre varcavamo le porte dello studio ovale. Immagino che la gente sapesse che sarebbe successo qualcosa, basandosi un po’ sul passato. Combattono da molto tempo. Combattono da molti, molti decenni. E secoli, in realtà, se ci pensate. Spero che finisca molto presto”.

Guerra India-Pakistan, i bombardamenti

Guerra India-Pakistan, grande tensione

India-Pakistan, inizia la guerra

Guerra India-Pakistan, prime esplosioni