Segnali dallo Spazio: rilevate misteriose pulsazioni di luce da stelle vicine

Nel vasto silenzio dello Spazio, curiosi segnali hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica. Richard Stanton, ex ricercatore della NASA e appassionato osservatore del cielo, ha identificato una serie di pulsazioni luminose anomale provenienti da stelle relativamente vicine alla Terra. Il fenomeno, osservato nel contesto di una ricerca di segnali di intelligenze extraterrestri, lascia aperta una porta all’ignoto e, inevitabilmente, alla possibilità (comunque remota) di un’origine aliena.

Segnali dallo Spazio, una sfida alla logica

Il 14 maggio 2023, mentre scrutava la stella HD 89389 nella costellazione dell’Orsa Maggiore, Stanton ha rilevato 2 brevi e identici impulsi luminosi. La stella, distante circa 102 anni luce, ha mostrato un calo improvviso della sua luminosità – circa un quarto – per appena un decimo di secondo. Un fenomeno così rapido e intenso è rarissimo e, per ora, senza spiegazione scientifica certa.

L’evento non è rimasto isolato. Analizzando dati storici, Stanton ha trovato un episodio analogo nel 2019 nella stella HD 217014 (nota anche come 51 Pegasi) e, successivamente, un terzo impulso doppio il 18 gennaio 2025 nella stella HD 12051. In totale, 3 eventi, tutti accomunati da un comportamento luminoso inedito.

Alieno o semplicemente inspiegabile?

L’ipotesi di un’origine extraterrestre non viene esclusa, ma resta l’ultima tra le opzioni plausibili. Stanton stesso sottolinea che, se il fenomeno fosse davvero indotto da un’intelligenza aliena, dovrebbe trattarsi di un’attività localizzata relativamente vicino alla Terra, a causa della rapidità con cui varia la luce delle stelle coinvolte. Ciò implicherebbe una presenza nel nostro stesso Sistema Solare, una prospettiva affascinante quanto controversa.

Gli esperti invitano alla prudenza. Seth Shostak, astronomo senior del SETI Institute, ha dichiarato a Live Science che nella storia dell’astronomia non sono rari i casi di fenomeni inizialmente attribuiti agli alieni, poi rivelatisi naturali. Inoltre, ha fatto notare come segnali effettivamente inviati da civiltà intelligenti dovrebbero contenere informazioni codificate, non semplici impulsi ripetitivi.

Un mistero ancora da decifrare

L’aspetto più sconcertante delle osservazioni di Stanton è che nessun oggetto visibile – né aerei, né satelliti, né meteoriti – sembra aver causato le pulsazioni. Le immagini catturate al momento degli eventi non mostrano alcuna traccia di disturbi vicini alla fonte luminosa. Sono stati considerati persino fenomeni atmosferici locali, ma non offrono spiegazioni soddisfacenti.

Tra le altre ipotesi avanzate dallo studio, figurano l’interazione con onde gravitazionali o la diffrazione della luce stellare su oggetti invisibili nello Spazio. Tuttavia, tutte le possibilità restano, per ora, speculative.

Occhi e orecchie puntati sui segnali dallo Spazio

Per fare chiarezza, serviranno strumenti più sofisticati. Stanton suggerisce l’uso di reti di telescopi terrestri per raccogliere dati di maggiore qualità. Solo così, forse, sarà possibile svelare la natura di queste curiose pulsazioni cosmiche.

In attesa di nuove osservazioni, la domanda resta sospesa tra le stelle: stiamo davvero intercettando i segnali di un’intelligenza oltre la Terra, o siamo semplicemente davanti a un altro affascinante enigma dell’universo ancora tutto da comprendere?