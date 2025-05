“Il servizio di soccorso pubblico e la comunicazione ai tempi dei social media”: domani il convegno a Perugia

MeteoWeb

Diffusione di notizie, efficaci ed affidabili, durante le situazioni di crisi mediante l’utilizzo di canali diversi da quelli tradizionali, specie per comunicazioni in caso di emergenza. Questi saranno alcuni dei temi che verranno trattati domani al convegno “Il Servizio di soccorso pubblico e la comunicazione ai tempi dei social media”, che punta ad essere un momento di riflessione e approfondimento tra i soggetti responsabili della diffusione di notizie ai cittadini. Ne parleranno domani, all’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, interpreti istituzionali e giornalisti. A chiusura dell’incontro interverrà il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco On. Emanuele Prisco.

Domani sarà possibile dalle ore 10:00 seguire la diretta dell’evento al link https://www.vigilfuoco.tv/diretta-pubblica