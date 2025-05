Sfida India-USA per stabilire chi è più forte a scacchi

MeteoWeb

Il mondo degli scacchi si prepara a vivere un evento senza precedenti. Il 4 ottobre 2025, all’Esports Stadium di Arlington (Texas), andrà in scena Checkmate: USA vs. India, una spettacolare sfida tra 2 superpotenze scacchistiche, con l’ambizione di trasformare il nobile gioco in un fenomeno globale da grande schermo.

Sul palco nomi di primo piano: Hikaru Nakamura e Gukesh Dommaraju, simboli delle rispettive nazioni, guideranno le squadre, con altri campioni come Fabiano Caruana e Arjun Erigaisi pronti a infiammare la scena. In programma anche match giovanili e femminili, tra cui Yip vs. Deshmukh e Adewumi vs. Vaz, senza dimenticare il duello tra i celebri youtuber GothamChess e Sagar Shah, beniamini di milioni di fan. Più che un torneo, sarà uno spettacolo immersivo tra luci, inni e alta tecnologia, pensato per attrarre un pubblico nuovo e globale.

I biglietti sono disponibili dal 1° maggio. L’evento, che sarà anche trasmesso in streaming mondiale, promette di segnare una svolta nel modo di vivere gli scacchi: tra competizione, cultura e intrattenimento.

