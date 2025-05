Si lancia con il parapendio e si ritrova a 8.000 metri di quota a -35°C: ecco cosa è successo | VIDEO

MeteoWeb

L’idea era di fare un breve volo di prova per testare il nuovo parapendio appena comprato, ma in un attimo Peng Yujiang si è trovato a 8.000 metri di quota. Il responsabile? Una corrente ascensionale. Partito da circa 3.000 metri di quota sulla catena montuosa Qilian, nella Cina settentrionale, Peng non voleva fare un volo vero e proprio, ma solo una prova dell’equipaggiamento comprato di seconda mano. Dopo circa 20 minuti, però, è stato sorpreso da una forte corrente ascensionale, che gli ha fatto guadagnare altri 5.000 metri, portandolo quasi alla quota alla quale volano gli aerei e all’altezza del Monte Everest!

Il video della telecamera montata sul parapendio mostra Peng sopra le nuvole, coperto di ghiacci a una temperatura di -35°C, mentre cerca di controllare l’attrezzatura. È rimasto in volo per più di un’ora ma è sempre stato in contatto radio con un amico, Gu Zhimin, che era ancora a terra. Ha tentato in ogni modo di perdere quota, ma i suoi sforzi sono stati inefficaci. Mentre volava più in alto, ha anche perso brevemente conoscenza. È finalmente riuscito ad atterrare a circa 30km dal sito di lancio, dove è stato accolto da Gu e da un altro amico.

“Avevo le mani congelate e continuavo a cercare di parlare alla radio“, ha detto in un video che Gu ha ripreso dopo l’atterraggio e che ha subito postato su Douyin, la versione cinese di TikTok. Proprio il video, però, ha attirato l’attenzione delle autorità.

La multa

Al termine dell’inchiesta è stato riconosciuto che “una persona normale non può esporsi volontariamente al pericolo di volare a 8.000 metri senza ossigeno” e che quindi si è trattato di un incidente. Tuttavia, non avendo registrato alcun piano di volo “perché non aveva nemmeno intenzione di staccarsi da terra“, Peng era senza autorizzazioni. Così gli è stato vietato di volare per sei mesi.

Il record di volo

Se Peng avesse battuto il record di volo, non avrebbe potuto comunque vantarsene perché la sua impresa non era in regola con i permessi. Il primato resta nelle mani della parapendista tedesca Ewa Wisnierska che nel 2007 fu catturata da una corrente ascensionale simile mentre faceva parapendio in Australia e arrivò all’incredibile quota di 9.946 metri. Rimase priva di sensi per circa 40 minuti e si rese conto dell’altezza a cui aveva volato solo dopo essere atterrata in sicurezza e aver controllato i dati di volo.