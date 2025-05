Si possono comprare i farmaci da banco online? Facciamo chiarezza

MeteoWeb

Quando parliamo di un tema delicato come quello della salute, è sempre importante fare chiarezza ed essere il più precisi possibile: con il Decreto Legislativo n. 17/2014 è stata introdotta una grande novità in Italia, ovvero la possibilità di vendere e di conseguenza acquistare farmaci da banco online.

Capita a tutti di voler rifornire comodamente il proprio armadietto dei medicinali in bagno: i classici prodotti che non possono mancare, come rimedi contro il mal di testa, un raffreddore improvviso o un’influenza passeggera, possono essere acquistati online con un solo click.

Comprare i farmaci da banco online: la rivoluzione che interessa tutti

Il boom delle farmacie online ha registrato un aumento importante negli ultimi anni: le statistiche ci dicono che gli italiani sono sempre più propensi ad acquistare medicinali da banco online, in particolar modo per gli ovvi vantaggi.

Tra quelli più acquistati troviamo i prodotti di automedicazione, i farmaci senza obbligo di prescrizione, i parafarmaci o ancora i dispositivi medici, tra cui rientrano mascherine e termometri.

Sono diverse le farmacie sul web che sono state autorizzate dal Ministero della Salute per la vendita di farmaci, prodotti parafarmaceutici e cosmetici: una tendenza che si è consolidata dopo la pandemia di COVID-19, ma che è continuata anche dopo che l’emergenza si è ormai conclusa.

Quali sono i medicinali da banco che si possono comprare online?

Con l’avvento delle farmacie online, l’acquisto dei prodotti si traduce in un vantaggio non solo di tipo economico. Pensiamo anche all’opportunità di rifornire l’armadietto in qualsiasi momento della nostra giornata.

Magari siamo tornati tardi dal lavoro e non abbiamo avuto tempo di passare in farmacia: basta un singolo click per trovare i prodotti più convenienti e per fare shopping con il massimo della privacy.

C’è anche un’altra questione, ovvero la possibilità di accedere a un vasto catalogo che include i farmaci senza obbligo di prescrizione, ovvero i SOP, e i farmaci da banco, OTC.

È bene sottolineare che si tratta di una pratica autorizzata dal Ministero della Salute: le farmacie online hanno prima dovuto ottenere l’autorizzazione regionale e ricevere il Logo Identificativo Nazionale prima di operare e quindi di vendere effettivamente i medicinali online.

Un catalogo vasto e senza limiti per la salute e il benessere della persona

La comodità è dunque il punto di forza di questi spazi online, che si sono sempre più imposti come nuovi punti di riferimento per gli italiani, che così possono trovare farmaci da banco, medicinali contro tosse, raffreddore, integratori, prodotti per il benessere, cosmetici e per l’igiene.

Non mancano poi prodotti di erboristeria, omeopatia, veterinaria o persino per la dieta e l’alimentazione, lo sport e il fitness.

Naturalmente, è importante sentire sempre il parere del proprio medico prima di procedere con l’acquisto di un farmaco che non abbiamo mai usato: in ogni caso, le farmacie online dispongono spesso di spazi per la consulenza, così da chiedere un parere prima di procedere con l’ordine.

E per un tema tanto importante come quello della salute, invitiamo sempre a fare attenzione e a riconoscere una farmacia online autorizzata dal Ministero della Salute.