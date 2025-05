Siccità in Africa occidentale, impennata dei prezzi del cacao

MeteoWeb

I prezzi del cacao hanno toccato il massimo degli ultimi 3 mesi, raggiungendo i 10.900 dollari per tonnellata a New York. La causa principale è la persistente siccità che colpisce Ghana e Costa d’Avorio, i maggiori produttori mondiali. Nonostante alcune piogge recenti, oltre un terzo dei 2 Paesi è ancora in condizioni critiche, secondo l’African Flood and Drought Monitor. Il clima mette sotto pressione la produzione agricola, alimentando instabilità economica e incertezza sul mercato globale del cioccolato. Le prospettive rimangono tese per i prossimi mesi.