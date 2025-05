Siccità estrema in Inghilterra e Scozia: piogge a breve, ma rischio di aggravamento in estate

MeteoWeb

La primavera del 2025 sta lasciando un’impronta indelebile su Regno Unito e Scozia, con condizioni climatiche che sfiorano livelli di eccezionalità. Le anomalie registrate, tra scarsità di piogge e temperature oltre la norma, stanno mettendo a dura prova le risorse idriche e sollevano interrogativi cruciali sul futuro climatico dell’Europa nord-occidentale.

Un’Inghilterra arida e rovente: mai così poca pioggia

In molte zone dell’Inghilterra, il 2025 si sta rivelando come uno degli anni più secchi degli ultimi decenni. Da marzo, sono caduti mediamente appena 80 millimetri di pioggia, una quantità ben al di sotto della media primaverile, che solitamente si aggira sui 230 mm. Particolarmente critico il mese di aprile, con precipitazioni ridotte al 51% della norma e punte minime allarmanti nel bacino del Tamigi, dove è caduto appena il 13% della pioggia attesa.

Parallelamente, l’eccezionale soleggiamento ha contribuito a far salire la temperatura media mensile fino a 9,6°C: +1,7°C rispetto alla norma, rendendo aprile 2025 il terzo più caldo mai registrato nel Paese. Questo doppio fenomeno – assenza di pioggia e surplus termico – ha radici in una persistente configurazione atmosferica bloccata, con un vasto anticiclone che da settimane impedisce l’ingresso delle perturbazioni atlantiche.

In Scozia nove mesi senza pioggia significativa: record e rischi

Se l’Inghilterra piange, la Scozia non ride. In alcune aree, come Fife e Angus, non piove in modo significativo da oltre cinque settimane consecutive. Una situazione che si inserisce in un contesto già critico: l’autunno e l’inverno 2024-2025 sono stati tra i più secchi dell’ultimo secolo, con città come Dundee che registrano nove mesi consecutivi di deficit pluviometrico.

I livelli delle acque sotterranee sono già scesi sotto la soglia storica, e numerosi fiumi, come il Dee, presentano portate da piena estate. Le autorità ambientali scozzesi (SEPA) hanno lanciato allerte per scarsità idrica già a inizio primavera, una mossa inedita per il periodo.

La causa? Un blocco atmosferico sempre più frequente

Alla base di queste anomalie troviamo una struttura di alta pressione persistente, che ha dominato lo scenario meteorologico del Nord Europa per quasi tutta la stagione primaverile. L’assenza di dinamiche perturbate è legata anche a un comportamento anomalo della corrente a getto, che ha deviato verso nord le masse d’aria umida provenienti dall’Atlantico.

Secondo i meteorologi del Regno Unito e di vari centri europei, questo tipo di “blocco atmosferico” non è un evento isolato, ma parte di una tendenza in crescita. Con l’avanzare del riscaldamento globale, questi pattern stanno diventando più stabili e duraturi, con impatti diretti sulla distribuzione delle piogge in Europa.

Estate 2025: rischio di aggravamento della siccità

Le previsioni stagionali per l’estate non lasciano spazio all’ottimismo. Modelli climatici, tra cui quelli del Max Planck Institute, suggeriscono che l’oceano Atlantico sta accumulando calore in modo anomalo. Questo fenomeno potrebbe continuare a innescare campi di alta pressione sul continente europeo, bloccando l’arrivo delle piogge anche nei mesi più caldi.

Nel frattempo, le proiezioni meteo indicano temperature estive superiori alla norma e precipitazioni inferiori o nella media. Anche se dovessero verificarsi episodi temporaleschi intensi, non sarebbero sufficienti a colmare il deficit idrico accumulato. Il rischio è dunque che la siccità si prolunghi e si aggravi, portando con sé conseguenze concrete su:

Agricoltura e raccolti

Rifornimenti idrici

Gestione delle risorse naturali

Rischio incendi boschivi

Il futuro? Sempre più secco se non si interviene

Le proiezioni a medio-lungo termine sono chiare: la frequenza di eventi siccitosi potrebbe triplicare entro il 2040, trasformando quelle che oggi sono emergenze sporadiche in realtà regolari. Secondo Copernicus e altri centri climatici europei, la “nuova normalità” prevede estati calde, secche e a rischio idrico, specie nelle regioni dell’Europa nord-occidentale.

Il cambiamento climatico non è più una minaccia futura, ma una realtà presente. Le risorse idriche saranno tra le prime a risentirne, con impatti su ecosistemi, qualità dell’acqua e disponibilità per uso umano e agricolo.

Serve un cambio di rotta

L’analisi delle condizioni meteorologiche in Inghilterra e Scozia nella primavera 2025 rivela un’emergenza silenziosa ma concreta: la siccità non è più un fenomeno occasionale, ma un sintomo di un clima che sta rapidamente cambiando.

Senza interventi globali incisivi sulle emissioni e un nuovo modello di gestione delle risorse idriche, il rischio è che intere regioni europee debbano affrontare carenze d’acqua croniche, crisi agricole e tensioni ambientali.