Siccità in Germania: livelli del Reno ai minimi storici ad aprile

MeteoWeb

I livelli delle acque del Reno nel mese di aprile sono risultati più bassi rispetto agli anni precedenti, confermando una tendenza alla siccità già evidente nel corso della primavera. Come riferito da Florian Krekel, portavoce dell’Ufficio federale per le vie navigabili e la navigazione (WSA) Reno, l’intera stagione primaverile si è caratterizzata per la scarsità di precipitazioni, con aprile particolarmente asciutto rispetto alle medie stagionali. Il WSA Reno è responsabile del tratto fluviale che si estende da Magonza al confine con i Paesi Bassi. Krekel ha sottolineato che a Kaub, in Renania-Palatinato, non si registravano livelli così bassi dal 1981. Anche nel tratto tra Basilea e Magonza la situazione è stata analoga, come confermato da Benjamin Sinaba, responsabile del settore navigazione del WSA Alto Reno, che ha definito aprile un mese “molto secco“, con livelli insolitamente bassi per il periodo. “Di solito in primavera si ha molta più acqua“, ha osservato.

Nonostante le condizioni, la navigazione è proseguita, seppure con alcune limitazioni. “Non si è ancora raggiunto un livello di magra tale da destare preoccupazione“, ha precisato Sinaba. Le conseguenze per la navigazione e l’ambiente nel corso dell’estate restano incerte. “Al momento non c’è un problema imminente, almeno per i prossimi giorni”, ha affermato Krekel, spiegando che le previsioni sui livelli idrici non vanno oltre quelle meteorologiche. Una cosa è certa: “finché non piove in modo consistente, i livelli continueranno a scendere“.

Già nei mesi scorsi, si era verificato un periodo di magra, seguito da piogge insufficienti a invertire la tendenza. “Non ci sono state precipitazioni estese e durature”, ha aggiunto Krekel, sottolineando come gli operatori navali debbano adattarsi quotidianamente alle variazioni del fiume.

La siccità potrebbe rappresentare una sfida crescente nei prossimi mesi, come confermato anche da Sinaba: “è probabile che la navigazione subisca ulteriori restrizioni, se la situazione complessiva delle precipitazioni non dovesse migliorare significativamente“.