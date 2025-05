Siccità Sardegna, dalla Regione 8 milioni per i danni all’agricoltura nella Nurra

MeteoWeb

Un intervento da 8 milioni di euro per le imprese agricole colpite dalla siccità nella Nurra, in Sardegna. Lo ha annunciato l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gianfranco Satta, che durante un recente incontro con la dirigenza regionale e provinciale di Coldiretti ha confermato la necessità di erogare gli 8 milioni di euro in tempi rapidi. I fondi, destinati alle aziende che non hanno potuto coltivare a causa della mancanza d’acqua, saranno erogati con carattere di urgenza.

“Siamo soddisfatti per questo risultato, che dimostra come il lavoro fatto con determinazione e senso di responsabilità porti a risultati concreti, considerando il forte rischio della perdita delle aziende se non ci fosse stato questo intervento“, ha commentato il Presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois.

La Nurra e tutto il nord-ovest della Sardegna hanno vissuto una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, con aziende costrette a decidere quali colture abbandonare per mancanza d’acqua, o a ridurre drasticamente le produzioni. Per questo, Coldiretti ribadisce che, accanto agli indennizzi, è indispensabile un grande piano infrastrutturale per la gestione dell’acqua, che preveda interventi urgenti di manutenzione delle reti, che oggi disperdono fino al 50% delle risorse idriche, la realizzazione di interconnessioni tra i bacini e l’ampliamento delle dighe.