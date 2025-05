Siccità Sicilia, le piogge aiutano ma l’estate resta a rischio

MeteoWeb

Le recenti piogge che hanno interessato la Sicilia rappresentano senza dubbio un segnale positivo in un contesto idrico estremamente fragile. In pochi giorni, gli invasi destinati all’uso potabile hanno registrato un incremento complessivo di oltre 3 milioni di metri cubi d’acqua. I maggiori benefici si sono osservati nelle dighe Mario Francese (ex Garcia) e Rosamarina, entrambe situate nel Palermitano, ma piccoli apporti sono stati rilevati anche in altri nove bacini sparsi tra le province dell’isola.

Si tratta di una stima ancora provvisoria, destinata ad aumentare con il proseguimento delle precipitazioni e il contributo delle traverse fluviali. Ma la domanda centrale resta: queste piogge saranno sufficienti a evitare la siccità estiva?

Una boccata d’ossigeno che però non risolve la crisi

Sebbene queste piogge rappresentino una risorsa preziosa dopo mesi di aridità, le autorità regionali avvertono che non si tratta di una soluzione definitiva. I dati raccolti dall’Autorità di bacino e dalla Protezione civile della Regione Siciliana indicano che la situazione idrica rimane critica, soprattutto in alcune province dove gli accumuli sono ancora largamente insufficienti. Le zone più colpite sono quelle dell’entroterra e della Sicilia occidentale: Trapani, Agrigento, Palermo, Enna e Caltanissetta.

“L’emergenza siccità in Sicilia persiste e, con ogni probabilità, il razionamento dell’acqua sarà necessario anche durante l’estate 2025, specialmente nel versante occidentale dell’isola, dove le precipitazioni sono state inferiori alla norma.”

Un’isola divisa in due: est in recupero, ovest in crisi

Negli ultimi mesi, la distribuzione delle piogge ha mostrato un chiaro divario territoriale. Le province orientali – Siracusa, Catania e Messina – hanno beneficiato di maggiori apporti idrici, tanto che le falde e le sorgenti naturali stanno tornando su livelli considerati normali. Di contro, le zone occidentali continuano a scontare gli effetti di tre anni consecutivi di precipitazioni inferiori alla media, con invasi ancora ampiamente sotto i livelli di guardia.

Questa disparità accentua la fragilità strutturale del sistema idrico siciliano, con bacini non uniformemente distribuiti, reti di approvvigionamento obsolete e scarse infrastrutture di stoccaggio.

Estate 2025: razionamenti probabili, scattano le contromisure

Alla luce dei dati attuali, le istituzioni regionali non escludono la necessità di interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza idrica nei mesi estivi. Tra le misure previste: l’attivazione di dissalatori mobili, la richiesta di proroga dello stato di emergenza e il potenziamento delle infrastrutture di captazione. Il tutto per garantire un minimo di continuità nell’erogazione dell’acqua a cittadini, agricoltori e aziende, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Conclusioni: miglioramento parziale, emergenza ancora aperta

Le piogge di maggio sono state un segnale positivo, ma non bastano da sole a scongiurare la crisi idrica estiva in Sicilia. Il problema, infatti, è strutturale e cronico, non legato a un singolo evento meteorologico. La speranza di un miglioramento duraturo è legata alla capacità del sistema regionale di affrontare l’emergenza con misure efficaci e tempestive, ma la prudenza resta d’obbligo.

In attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’Autorità di bacino, la popolazione deve prepararsi a una stagione calda in cui il razionamento dell’acqua potrebbe diventare una realtà in diverse zone dell’isola.