Sicilia, incendio a Vaccarizzo: coinvolti anche container e mezzi pesanti | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnati nell’opera di spegnimento di un incendio di sterpaglie e vegetazione nella zona del Torero, nel rione marinaro di Vaccarizzo, nell’area sud della città. L’intervento è ostacolato dal forte vento che alimenta le fiamme. L’incendio è divampato su un terreno privato adiacente la Strada statale 114, nella zona del ‘Torero’. Le fiamme hanno coinvolto alcuni container e alcuni mezzi pesanti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con le squadre del distaccamento Sud e di Paternò, due autobotti del comando provinciale di Catania e due mezzi di supporto logistico. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono ancora note le cause dell’incendio.