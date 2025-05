Sicilia, a maggio 4 milioni di metri cubi d’acqua in più negli invasi contro la siccità

MeteoWeb

Dopo i dati parziali dei giorni scorsi, l’Autorità di bacino della presidenza della Regione Siciliana ha pubblicato i dati degli invasi del mese di maggio 2025, che confermano come la siccità dal punto di vista meteorologico sia un lontano ricordo sull’isola. Secondo i dati forniti, a inizio maggio negli invasi della Sicilia si contano 4,11 milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto al mese di aprile e 80 milioni di metri cubi in più rispetto a maggio 2024. Rispetto all’anno precedente, gli invasi siciliani fanno registrare un +27%.

Gli incrementi maggiori rispetto al mese di aprile si registrano nel bacino della Rosamarina, con un apporto di 2,33 milioni di metri cubi, e nel bacino del Poma (+1,24), entrambi nel Palermitano, mentre la restante parte è suddivisa tra altri 14 bacini. La Sicilia è stata recentemente colpita da una forte ondata di maltempo, con forti piogge che hanno investito tutta la regione, contribuendo a rifornire le riserve idriche della regione.