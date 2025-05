Sicilia nella morsa del maltempo: migliaia di fulmini, linea temporalesca sul Trapanese | LIVE

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’estremo Sud, ed in particolare la Sicilia, con forti temporali concentrati soprattutto nei settori meridionali dell’isola. Attualmente, una linea temporalesca particolarmente intensa è in ingresso nel Trapanese, tra Marsala e Mazara del Vallo, dove si raccomanda la massima prudenza. Secondo le rilevazioni, si contano migliaia di fulmini, oltre 7mila. Le condizioni meteo sono in rapida evoluzione e i fenomeni si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore.

