Sicilia, Siccità 2025: le piogge non bastano, resta l’emergenza

Il deficit idrico accumulato tra il 2023 e l’inizio del 2024 continua a pesare in modo significativo su molte aree del territorio italiano, in particolare sul versante occidentale della Sicilia. I dati più recenti forniti dalla rete SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) mettono in luce una verità scomoda: le piogge invernali, per quanto utili, non sono riuscite a colmare in modo sostanziale la siccità a lungo termine, che resta una delle principali criticità idroclimatiche del Paese.

Nonostante l’arrivo della primavera, il mese di aprile si è rivelato poco generoso in termini di precipitazioni, e ciò ha contribuito a consolidare un quadro di persistente carenza idrica, soprattutto laddove il suolo e le falde erano già fortemente provati dalle scarse piogge dei mesi e degli anni precedenti.

Indice SPI: lo strumento chiave per monitorare la siccità

Per comprendere con precisione lo stato della siccità sul territorio, i tecnici si affidano allo SPI (Standardized Precipitation Index), un indice statistico che misura le anomalie pluviometriche su differenti finestre temporali. Questo parametro consente di distinguere tra siccità temporanee e carenze strutturali di lunga durata, offrendo un quadro dettagliato e affidabile della situazione.

SPI a 3 mesi: umidità in calo, ma senza segnali allarmanti

Gli ultimi rilevamenti indicano un generale calo degli indici SPI a 3 mesi, sebbene non emergano situazioni gravi di siccità acuta. Alcune aree del versante orientale della Sicilia si trovano ancora in condizioni di umidità moderata (SPI tra +1 e +1,5), mentre nel settore centro-occidentale non si rilevano criticità immediate, nonostante un leggero peggioramento.

SPI a 6 mesi: divario persistente tra Est e Ovest

Nel medio termine, l’indice a 6 mesi mostra una tenuta complessiva del quadro precedente. Permane una netta differenza tra le aree orientali, più umide, e quelle occidentali, più secche. Da segnalare una persistente area di siccità moderata nel Palermitano orientale (SPI tra -1 e -1,5).

SPI a 12 mesi: segnali lievemente positivi

Su scala annuale, gli indicatori mostrano lievi miglioramenti localizzati, principalmente grazie all’uscita di aprile 2024 – mese molto secco – dal periodo di riferimento. Nonostante questo, la situazione complessiva appare meno grave rispetto allo stesso periodo del 2023.

SPI a 24 mesi: la siccità cronica resta una realtà

L’analisi a 24 mesi evidenzia una siccità strutturale e persistente, soprattutto sul settore occidentale della Sicilia. Il Trapanese e il Palermitano occidentale mostrano zone in stato di siccità severa, mentre nel Ragusano, nella Piana di Catania e nel settore ovest dell’Etna si registra siccità moderata su vaste aree.

SPI a 48 mesi: segni del passato ancora visibili

Su scala quadriennale, l’indice SPI mostra variazioni minime, ma riflette ancora gli effetti di eventi pluviometrici significativi del 2021, la cui impronta oggi è poco influente sullo stato reale delle riserve idriche.

Siccità 2025: un problema ancora irrisolto

L’attuale situazione evidenzia con chiarezza quanto sia difficile uscire da un periodo prolungato di deficit pluviometrico. Anche in presenza di precipitazioni regolari, servirebbero eventi straordinari e prolungati, come nel maggio 2023, per cambiare realmente il quadro.

Con l’estate alle porte e un maggio 2025 finora poco piovoso, la capacità di assorbimento del territorio si riduce, e il rischio concreto è quello di una stagione calda con terreni secchi e bacini non recuperati.

Servono strategie di lungo periodo, non solo pioggia

I dati della rete SIAS e l’analisi degli indici SPI confermano che la siccità non è solo un’emergenza stagionale, ma una condizione strutturale da affrontare con misure durature.

Oltre alla pioggia, servono strategie integrate per la gestione dell’acqua, infrastrutture efficienti, pratiche agricole resilienti e una programmazione lungimirante che tenga conto del cambiamento climatico. In gioco ci sono l’agricoltura, gli ecosistemi e l’approvvigionamento idrico per milioni di cittadini.