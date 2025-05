In Sicilia scoperti tre nuovi nidi di tartarughe marine: ecco dove

MeteoWeb

In Sicilia, i volontari del WWF hanno scoperto e messo in sicurezza tre nuovi nidi di tartarughe marine. Il primo nido è stato trovato sulla spiaggia Fontane Bianche, in provincia di Siracusa, sulla costa ionica. Un secondo nido è stato trovato sulla spiaggia di Sampieri a Scicli, nel Ragusano. In questo caso, la tartaruga ha deposto le uova proprio davanti a due volontari del WWF. Il terzo nido censito della giornata è sulla spiaggia della Forestale di Randello (RG), dove gli operatori del Demanio forestale di Randello hanno provveduto a recintare l’area.

Per identificare e difendere i siti di nidificazione, il WWF è attivo con il progetto “LIFE ADAPTS”, un’iniziativa globale di conservazione incentrata su tre specie chiave: la tartaruga marina comune, la tartaruga verde e la foca monaca mediterranea.

L’obiettivo centrale è sviluppare strategie di adattamento per proteggere i loro habitat cruciali – sia siti di riproduzione costieri che aree chiave di foraggiamento marino – dagli impatti del cambiamento climatico, con particolare attenzione all’innalzamento del livello del mare e al riscaldamento globale.