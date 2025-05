Siglato l’accordo Ucraina-USA sui minerali: cosa prevede

MeteoWeb

Dopo intense e prolungate trattative, che in più occasioni hanno rischiato di fallire, USA e Ucraina hanno finalmente siglato un accordo di portata strategica. L’intesa prevede lo sfruttamento congiunto delle ingenti risorse naturali ucraine e l’istituzione di un fondo dedicato alla ricostruzione del Paese, profondamente segnato da 3 anni di conflitto. Questo accordo posiziona gli Stati Uniti e i loro alleati in un ruolo centrale nella futura riedificazione dell’Ucraina, escludendo attivamente chi ha sostenuto l’aggressione russa.

Un fondo bilaterale per la rinascita ucraina

Il cuore dell’accordo è rappresentato dal “Fondo di investimento per la ricostruzione Stati Uniti-Ucraina“. Questo strumento finanziario vedrà la partecipazione di entrambi i Paesi, che ne supervisioneranno congiuntamente le operazioni. Un elemento cruciale dell’intesa è che i profitti generati dal Fondo saranno interamente reinvestiti in Ucraina, senza che al paese venga richiesto di ripagare alcun debito. Il governo ucraino ha assicurato di mantenere il “pieno controllo del suo sottosuolo, delle sue infrastrutture e delle sue risorse naturali“.

Settori strategici

Nei primi 10 anni, l’accordo si concentrerà sul finanziamento di progetti nei settori minerario, petrolifero e del gas, oltre allo sviluppo di infrastrutture e processi di lavorazione direttamente in Ucraina. Successivamente, è prevista la possibilità di distribuire gli utili tra i partner. Il Ministro dell’Economia ucraino, Yulia Svyrydenko, ha sottolineato l’importanza del “trasferimento e lo sviluppo di tecnologie” come componente fondamentale dell’accordo, mirando non solo agli investimenti ma anche all’innovazione.

Accordo USA-Ucraina: implicazioni geopolitiche e strategiche

L’accordo giunge in un contesto geopolitico delicato, segnato dalla politica di disimpegno internazionale dell’amministrazione Trump. Sebbene Washington abbia declinato di offrire garanzie di sicurezza formali o di accelerare l’adesione dell’Ucraina alla NATO, ha argomentato che la presenza di aziende statunitensi sul territorio ucraino potrà fungere da deterrente contro future aggressioni russe.

Heidi Crebo-Rediker, ricercatrice senior del Council on Foreign Relations, ha descritto l’iniziativa come una strategia “win-win”. A suo parere, l’accordo potrebbe spianare la strada a ulteriori aiuti militari statunitensi a Kiev, che verrebbero poi contabilizzati come contributo allo sviluppo del settore minerario ucraino.

Il ricco potenziale minerario dell’Ucraina

L’Ucraina si configura come un attore di rilievo nel panorama globale delle risorse naturali. Il Paese è il 6° produttore mondiale di titanio, un metallo cruciale per l’industria militare. Inoltre, vanta significativi giacimenti di carbone, gas e minerali di ferro. Di particolare interesse è la grafite, di cui l’Ucraina detiene circa il 20% delle riserve mondiali, un minerale strategico sebbene non classificato come terra rara. Il Paese possiede anche promettenti giacimenti di litio, elemento fondamentale per l’industria delle batterie e dei veicoli elettrici, sebbene le aree più ricche si trovino nella regione di Zaporizhzhia, attualmente sotto parziale controllo russo.

