Il sistema immunitario ha un suo orologio: ecco quando è più attivo

Anche il sistema immunitario ha un suo orologio interno, che gli indica quando è giorno. Nelle ore di luce, infatti, le cellule che combattono le infezioni causate da virus e batteri sono molto più attive rispetto alla notte. Lo svela lo studio guidato dall’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, e pubblicato sulla rivista Science Immunology. I risultati aprono la strada allo sviluppo di nuovi farmaci mirati che agiscano proprio sull’orologio circadiano del sistema immunitario, in modo da potenziare la sua capacità di contrastare gli invasori.

I ricercatori, coordinati da Christopher Hall, si sono concentrati sui neutrofili, i globuli bianchi più abbondanti del nostro corpo e i primi ad arrivare nei siti in cui si presenta un’infezione batterica. Per riuscire ad osservare il loro comportamento in tempo reale, hanno utilizzato il pesce zebra, uno degli animali più presenti nei laboratori poiché condivide con gli esseri umani fino al 70% dei geni ed è trasparente, dunque permette di vedere direttamente ciò che accade all’interno dell’organismo.

Hanno così scoperto che la risposta del sistema immunitario risulta sincronizzata con la luce del giorno: i neutrofili possiedono, infatti, un orologio circadiano, proprio come molte altre cellule del nostro corpo, che li avvisa quando è giorno e aumenta la loro capacità di uccidere i batteri.

“Dato che i neutrofili sono le prime cellule immunitarie a essere reclutate nei siti di infiammazione – dice Hall – la nostra scoperta ha implicazioni molto ampie per quanto riguarda i benefici terapeutici in molte malattie infiammatorie”.