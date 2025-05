Skynet 6A: completata con successo l’integrazione del satellite militare britannico di nuova generazione

MeteoWeb

Il satellite per comunicazioni militari di nuova generazione del Regno Unito Skynet 6A ha completato con successo il collegamento tra il modulo di servizio e quello di comunicazione. Il satellite, progettato e costruito negli stabilimenti Airbus di Stevenage e Portsmouth, fornirà servizi di comunicazione fondamentali alle forze armate britanniche e ha raggiunto questo traguardo presso il National Satellite Test Facility (NSTF) a Harwell, nell’Oxfordshire. Il NSTF è gestito da RAL Space che dipende dal Science and Technology Facilities Council.

“Questo sviluppo rappresenta un importante progresso per il programma e consentirà ad Airbus di completare i test di riferimento finali presso il nostro sito di Stevenage, seguiti dai test ambientali che si svolgeranno nuovamente al NSTF nel corso dell’anno”, ha dichiarato Ben Bridge, Presidente di Airbus Defence and Space UK. “Skynet 6A è il satellite militare di nuova generazione, completamente rinforzato, destinato al Ministero della Difesa britannico. Offre una capacità pari a tre volte e mezzo quella degli attuali satelliti militari Skynet 5 ed entrerà in servizio nel 2027”.

I dettagli

Il programma satellitare Skynet di Airbus fornisce da oltre 50 anni una capacità sovrana alle forze armate del Regno Unito, e la piattaforma Skynet 6A valorizza questa solida esperienza nazionale integrando nuove capacità innovative in grado di soddisfare le esigenze operative future. “Congratulazioni ad Airbus Defence and Space, RAL Space e al team di progetto del Ministero della Difesa per questo importante traguardo”, ha dichiarato Barry Austin, Skynet Program Manager presso Defence Digital. “Si tratta di un risultato significativo per il programma Skynet 6 e per l’intero settore spaziale del Regno Unito. Una volta operativo, Skynet 6A potenzierà le capacità di comunicazione satellitare delle nostre Forze Armate, garantendo loro connettività globale di livello mondiale”.

È la prima volta che un satellite per comunicazioni in orbita geostazionaria (GEO) di tali dimensioni viene integrato nel Regno Unito. Skynet 6A è inoltre il primo satellite a utilizzare il nuovo impianto NSTF nel suo primo anno di attività sotto la gestione di RAL Space; nei mesi precedenti, le antenne di Skynet 6A sono state testate con successo nella camera per la compatibilità elettromagnetica del centro.

“Accogliere i nostri primi clienti rappresenta un traguardo significativo per il NSTF, e siamo orgogliosi di supportare Airbus nell’integrazione e nei test del satellite Skynet 6A”, ha commentato Sean Stewart, responsabile dei test ambientali presso RAL Space. “Questo risultato testimonia l’impegno di tutte le parti coinvolte e rappresenta un passo entusiasmante per il Regno Unito, che si prepara a ospitare molti altri satelliti di queste dimensioni”.