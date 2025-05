Le cicatrici silenziose della bellezza, smascherare il vero costo del corallo: la nota Friend of the Sea

MeteoWeb

Il fascino del corallo è innegabile. La sua intricata bellezza, i colori vivaci e il senso di meraviglia che evoca si traducono spesso nel desiderio di possedere un pezzo di questa meraviglia sottomarina. Che si tratti di adornare una collana, impreziosire un acquario privato o persino costituire le fondamenta stesse di edifici in alcune regioni costiere, il fascino del corallo è multiforme. Tuttavia, dietro questa accattivante facciata si cela una cruda realtà: la nostra domanda di corallo, nelle sue varie forme, sta lasciando cicatrici indelebili e devastanti sui delicati ecosistemi che lo creano: le nostre preziose barriere coralline. Mentre l’immagine dei gioielli di corallo potrebbe evocare visioni di eleganza naturale, il passaggio dalla vibrante barriera corallina al raffinato gioiello è spesso costellato di pratiche distruttive. La raccolta del corallo per il commercio di gioielli, che spesso comporta metodi di estrazione dannosi, decima direttamente le colonie di corallo viventi. Queste barriere coralline, spesso soprannominate le “foreste pluviali del mare”, sono hotspot di biodiversità e forniscono riparo e sostentamento a un quarto di tutta la vita marina. Ogni pezzo di corallo estratto rappresenta una perdita di habitat vitale, interrompendo intricati equilibri ecologici e indebolendo la resilienza di queste città sottomarine ai cambiamenti climatici.

L’impatto va ben oltre la mera estetica. In regioni come le Maldive, storicamente, il corallo è stato utilizzato come materiale da costruzione primario. Pur essendo culturalmente significativo, questa pratica ha avuto un profondo impatto ambientale, contribuendo direttamente al degrado fisico delle strutture della barriera corallina che fungono da difese costiere naturali contro l’erosione e le mareggiate. Con l’innalzamento del livello del mare e l’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi, la perdita di queste barriere naturali lascia le nazioni insulari vulnerabili ancora più esposte. Inoltre, l’industria nutraceutica e farmaceutica sta rivolgendo sempre più attenzione all’ambiente marino, compresi i coralli, alla ricerca di potenziali composti bioattivi. Sebbene la ricerca in questo settore sia promettente per i progressi medici, una raccolta non regolamentata o non sostenibile potrebbe esercitare una pressione significativa sulle popolazioni di coralli. La rimozione di specifiche specie di corallo, anche in piccole quantità, può compromettere gli ecosistemi delle barriere coralline e potenzialmente portare a conseguenze impreviste per la biodiversità marina. E’ quanto si legge in una nota Friend of the sea.

Infine, la domanda di coralli per popolare acquari privati ​​e pubblici, sebbene spesso motivata dal desiderio di apprezzarne la bellezza, contribuisce anch’essa al problema. I coralli catturati in natura, anche se raccolti con permessi, possono subire stress e danni durante l’estrazione e il trasporto, con tassi di mortalità significativi. Questa pratica non solo impoverisce le popolazioni selvatiche, ma mina anche gli stessi ecosistemi che rendono questi organismi così affascinanti. L’effetto cumulativo di queste diverse esigenze – per gioielli, edilizia, potenziali prodotti farmaceutici e decorazioni – dipinge un quadro preoccupante. Il nostro desiderio di possedere un pezzo di barriera corallina, in qualsiasi forma, contribuisce spesso alla sua stessa distruzione.

In questo panorama complesso, la consapevolezza e le scelte consapevoli diventano fondamentali. Prima di acquistare qualsiasi prodotto derivato dal corallo, è fondamentale porre ai fornitori domande dettagliate sulla sua origine e sui metodi di raccolta. La trasparenza nella catena di approvvigionamento è essenziale per garantire che il nostro desiderio di bellezza o utilità non alimenti inavvertitamente la distruzione di questi vitali ecosistemi marini. Un approccio ancora più affidabile è quello di ricercare e sostenere attivamente le aziende che hanno adottato pratiche sostenibili e ottenuto certificazioni affidabili, come Friend of the Sea. Questa certificazione fornisce una garanzia indipendente che i prodotti marini, compresi quelli relativi all’acquacoltura e all’approvvigionamento sostenibile, siano stati prodotti nel rispetto dell’ambiente marino. Dando priorità alle fonti certificate, possiamo contribuire attivamente a un mercato che privilegia la salute e la longevità dei nostri oceani rispetto alla gratificazione immediata del possesso.

Le cicatrici silenziose lasciate dalla nostra richiesta di corallo sono un duro monito dell’interconnessione tra le nostre azioni e la salute del nostro pianeta. Scegliendo la conoscenza anziché l’ignoranza, esigendo trasparenza dai fornitori e sostenendo attivamente alternative sostenibili certificate, possiamo trasformare il nostro rapporto con questi magnifici organismi da uno di sfruttamento a uno di tutela.

“La World Sustainability Foundation, attraverso il suo programma Friend of the Sea, sostiene attivamente progetti vitali per il ripristino dei coralli, come l’importante lavoro dell’Aow Thai Marine Ecology Center (ATMEC) nel Golfo di Thailandia. Grazie al supporto di aziende come Omegor, produttore certificato Friend of the Sea, ATMEC ha distribuito con successo tonnellate di substrato artificiale e salvato centinaia di coralli, registrando significativi tassi di reclutamento e sopravvivenza”, conclude la nota.