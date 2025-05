Smog Torino, la procura generale rinuncia al ricorso in appello

MeteoWeb

La Procura generale del Piemonte ha rinunciato al ricorso in appello contro il proscioglimento di sette ex amministratori, tra cui l’ex presidente regionale Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino. Il processo riguardava l’ipotesi di inquinamento ambientale colposo per la presunta mancata adozione di misure efficaci contro lo smog a Torino.

Il giudice Roberto Ruscello aveva già deciso per il “non luogo a procedere” nel luglio 2024, ritenendo insufficienti gli elementi per un rinvio a giudizio. La Procura ordinaria aveva presentato appello, ma oggi la procuratrice generale Lucia Musti ha annunciato in aula la rinuncia, rendendo il ricorso “inammissibile”.

L’inchiesta era nata da un esposto di un cittadino, poi divenuto presidente del comitato Torino Respira, costituitosi parte civile.