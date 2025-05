Space agritech a Venezia: il futuro dell’agricoltura guarda allo spazio

MeteoWeb

Le frontiere dell’esplorazione spaziale incontrano le sfide dell’agricoltura sulla Terra: Space AgriTech Expo, giornata di approfondimento e confronto promossa da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, che si terrà il prossimo 22 maggio a Venezia presso il Fabbricato 248, nell’ambito della manifestazione internazionale Space Meetings Veneto. La giornata sarà un’occasione per raccontare il connubio sempre più stretto tra questi due mondi, da cui dipenderanno la produttività e la sostenibilità del settore agricolo del futuro. Space AgriTech Expo si inserisce nella cornice d’avanguardia di Space Meetings Veneto, manifestazione promossa dalla Regione Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research.

L’iniziativa riunisce operatori globali della Space Economy e dei settori tecnologici emergenti con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e la creazione di nuove opportunità di collaborazione. L’evento è pensato per valorizzare il dialogo tra discipline, istituzioni e mondi produttivi, mettendo al centro alcune delle priorità strategiche dell’agricoltura contemporanea, come la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il tutto con un approccio fortemente orientato all’innovazione.

Tra gli ospiti Luca Salamone, dg dell’Agenzia Spaziale Italiana, la professoressa Stefania De Pascale dell’Università Federico II, collaboratrice di ASI ed ESA, e Franco Fossati, Lead Italy and South Europe di The Exploration Company, tra le figure di riferimento dell’imprenditoria spaziale. E ancora Giordano Giorgi, esperto di dati satellitari per l’agricoltura, e Chiara Rossi di Bonifiche Ferraresi.