SpaceX acquisisce Akoustis: nuova spinta al programma Starlink

SpaceX ha ufficializzato l’acquisizione di Akoustis Technologies per circa 30,2 milioni di dollari. L’azienda, specializzata in filtri RF ad alta frequenza, era in bancarotta dal 2024 a seguito di una causa per violazione di brevetti. L’operazione, approvata dal tribunale del Delaware, è avvenuta tramite Tune Holdings, una sussidiaria di SpaceX.

Si tratta della 3ª acquisizione strategica dell’azienda aerospaziale, dopo Pioneer Aerospace (2023) e Swarm Technologies (2021). Come in precedenza, anche stavolta SpaceX integra competenze essenziali per il proprio ecosistema tecnologico.

I filtri BAW di Akoustis sono fondamentali per mantenere le comunicazioni Starlink entro le bande autorizzate, riducendo le interferenze. Questi componenti trovano impiego anche nel settore militare, dove Akoustis collaborava con la DARPA. Con l’acquisto, SpaceX acquisisce non solo tecnologie chiave, ma anche uno stabilimento produttivo di oltre 11mila metri quadrati.

L’operazione rafforza la strategia di internalizzazione di SpaceX, assicurando un controllo maggiore sulle forniture critiche per la propria rete satellitare e le future comunicazioni dirette tra satelliti e dispositivi mobili.