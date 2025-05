Spagna al buio: il blackout riapre il dibattito su energie rinnovabili e sicurezza energetica

MeteoWeb

Il blackout che ha colpito gran parte di Spagna, Portogallo e il Sud della Francia ha improvvisamente proiettato il ruolo delle energie rinnovabili e la sicurezza energetica al centro del dibattito. L’interruzione di corrente, brusca e di vasta portata, una delle peggiori che l’Europa ricordi, ha paralizzato l’intera penisola iberica lo scorso 28 aprile. Per diverse ore, vaste regioni sono state immerse nell’oscurità, migliaia di passeggeri ferroviari sono rimasti bloccati e milioni di persone si sono ritrovate senza copertura telefonica, internet e impossibilitate a prelevare denaro dai bancomat.

Le autorità spagnole hanno immediatamente avviato diverse indagini per determinare la causa principale dell’incidente, inclusa l’ipotesi di un attacco informatico. Tuttavia, parallelamente alle critiche mosse dai partiti di opposizione spagnoli, alcuni osservatori esterni hanno sollevato dubbi sul ruolo delle energie rinnovabili e degli obiettivi di emissioni zero come possibili fattori scatenanti del blackout. Questa ipotesi si basa sul fatto che sia la Spagna che il Portogallo dipendono significativamente dall’energia eolica e solare per la loro rete elettrica.

“È molto triste vedere cosa è successo in Portogallo e Spagna e a così tante persone lì, ma sapete, quando si lega il proprio destino al meteo, è semplicemente un’impresa rischiosa“, ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, durante il programma “Power Lunch” di CNBC il 28 aprile.

Nonostante queste affermazioni, sia il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez che il gestore della rete elettrica nazionale, Red Electrica de Espana (REE), hanno categoricamente escluso che i livelli record di energia rinnovabile siano stati la causa del blackout. Anche il commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, ha affermato che non c’era “nulla di insolito” nelle fonti di energia che alimentavano il sistema al momento dell’interruzione. “Quindi, le cause del blackout non possono essere ridotte a una specifica fonte di energia, ad esempio le rinnovabili“, ha aggiunto.

“L’Europa ha bisogno di più energia”

Le aziende europee del settore energetico hanno invitato alla cautela, esortando gli osservatori ad astenersi dal trarre conclusioni affrettate in assenza di una spiegazione formale da parte delle autorità competenti.

Henrik Andersen, CEO del produttore danese di turbine eoliche Vestas, ha auspicato “un certo grado di responsabilità politica” in merito al black out, soprattutto mentre i politici spagnoli continuano le loro indagini. “Prima di tutto, sicurezza energetica significa che le società possono funzionare senza interruzioni di corrente. È ovvio“, ha dichiarato Andersen a “Squawk Box Europe” di CNBC. “Tutti si affrettano a individuare cause superficiali e a incolparsi a vicenda, e io semplicemente non voglio addentrarmi in questo terreno perché, finché non conosceremo la vera causa del perché le reti possono crollare in Spagna e Portogallo, evitiamo di fare ipotesi o di incolpare la sicurezza informatica o singole fonti di energia“. “L’Europa ha bisogno di più energia – e probabilmente abbiamo anche bisogno di una rete più robusta. Questo è ovvio“, ha concluso Andersen.

Anche Christian Bruch, CEO di Siemens Energy, ha dichiarato che il gruppo tecnologico energetico tedesco è in contatto con i gestori di trasmissione e le utility interessate a seguito del blackout. “Quello che si vede è che quando si costruisce un sistema energetico, bisogna pensare alla generazione, come solare, eolico, gas, quello che è, ma bisogna anche pensare a come opera il sistema complessivo dal lato della rete e a come lo si stabilizza“, ha spiegato Bruch a CNBC. “Questa complessità a volte è sottovalutata, ed è per questo che i nostri prodotti per la stabilizzazione della rete sono attualmente richiesti per bilanciare queste cose“. “È possibile risolverlo, ma richiederà investimenti e non è facile. Non si tratta solo di un paio di celle solari e alcune batterie. È un po’ più complesso di così“, ha sottolineato Bruch.

Mentre le indagini sulle cause del blackout proseguono, l’evento ha riaperto un dibattito cruciale sul futuro del mix energetico europeo, sulla necessità di investimenti infrastrutturali nella rete e sulla resilienza delle società moderne di fronte a eventi imprevisti.