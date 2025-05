Spagna, il blackout impone un aggiornamento radicale della normativa elettrica

MeteoWeb

Il blackout che il 28 aprile scorso ha lasciato senza elettricità l’intera Penisola Iberica segnerà un punto di svolta per il sistema energetico spagnolo, secondo Cinco Días, quotidiano economico e finanziario spagnolo. Questo evento senza precedenti, per la sua portata e anomalia, richiede una revisione profonda degli oltre 60 protocolli operativi di Red Eléctrica de España (REE). Nonostante le cause non siano ancora chiarite, esperti come José Luis Sancha, ingegnere elettrico, stimano che circa un terzo delle norme, relative a tensione, frequenza, protezioni e interconnessioni, debba essere rivisto con urgenza.

Luis Atienza e Jorge Fabra, ex Presidenti di REE, sottolineano la necessità di adattare i protocolli al mix energetico dominato dalle rinnovabili, che superano il 50% della produzione. Araceli Hernández della UPM insiste sull’integrazione di tecnologie come inverter grid-forming e batterie per garantire stabilità alle rinnovabili. I “cortafuoco” di emergenza, che avrebbero dovuto contenere il blackout, hanno fallito: sei tentativi di deslastre non hanno funzionato, a differenza dell’interconnessione con la Francia, che ha protetto il resto dell’Europa.

Il Ministero per la Transizione Ecologica attende i risultati dell’indagine, ma ammette possibili cambiamenti normativi. La CNMC sta raccogliendo dati per aggiornare le regole necessarie.

Pablo Ledesma, docente dell’Università Carlos III, avverte che blindare completamente un sistema elettrico è quasi impossibile senza costi insostenibili, ma il colossale blackout impone un’accelerazione delle riforme per evitare che si ripeta.