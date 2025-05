La Spagna si prepara ad affrontare ondata di caldo con temperature eccezionali

MeteoWeb

La Spagna si sta preparando ad un drastico aumento delle temperature nei prossimi giorni, che potrebbe portare alle giornate più calde dell’anno dal 1950, con temperature che raggiungeranno i +40°C nel Sud, ha riferito l’Agenzia meteorologica nazionale spagnola (AEMET). “Il periodo dal 29 maggio al 1° giugno potrebbe essere il più caldo in quelle date specifiche almeno dal 1950“, ha affermato AEMET su X, aggiungendo che “l’ondata di caldo dei prossimi mesi porterà le temperature da 6 a 7°C più alte del normale per la stagione in tutta la Spagna“.

Questo fenomeno, che potrebbe durare almeno fino a domenica, sarà causato “dall’arrivo di una massa d’aria molto calda proveniente dal Nord Africa“, secondo quanto affermato dal portavoce di AEMET, Rubén del Campo.

L’aumento delle temperature, che potrebbe raggiungere valori diurni da record, si farà sentire in gran parte del Paese e “ci saranno addirittura zone con temperature massime superiori di oltre 10 gradi alla norma per il periodo dell’anno, soprattutto nelle zone a Nord, Est e Sud della penisola“, ha spiegato il portavoce.

In alcune zone dell’Andalusia, nel Sud della Spagna, le temperature potrebbero addirittura raggiungere i 40°C, secondo le stime di AEMET, e “non è escluso” che in questi giorni si possano superare le temperature record del mese di maggio “in alcune zone del Nord/Est, e forse anche nel Centro e nel Sud della penisola“, ha osservato Del Campo.