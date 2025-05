Spagna senza linea telefonica: bloccati anche i numeri di emergenza

MeteoWeb

Un grave guasto alla rete di Telefónica, principale operatore di telecomunicazioni in Spagna, ha causato stamattina l’interruzione di numerose linee telefoniche e servizi Internet su tutto il territorio iberico. Le conseguenze più gravi si sono registrate sui numeri di emergenza, in particolare il 112, con disservizi in regioni come Aragona, Andalusia, Navarra, Paesi Baschi, Estremadura e Comunità Valenciana. L’interruzione è stata legata a un aggiornamento alla rete MPLS, previsto alle 3, che ha causato problemi alle chiamate in uscita. I servizi residenziali sono stati colpiti solo temporaneamente, mentre i disagi maggiori si sono verificati nelle linee aziendali e nei numeri di emergenza.

Alle 10:30 Telefónica ha comunicato il ripristino delle linee del 112, pur segnalando ancora problemi per alcune aziende. Diverse comunità autonome hanno attivato numeri alternativi per garantire l’accesso ai soccorsi. In Andalusia, il servizio 112 è rimasto inattivo per oltre un’ora, mentre il 061 sanitario è rimasto operativo.

Telefónica è al lavoro per ristabilire completamente la rete e normalizzare i servizi colpiti.