Spazio: accordo Roscosmos-MGTU per 100 nuovi CubeSat

Un’importante collaborazione tra Roscosmos e l’Università Tecnica Statale di Mosca “Bauman” (MGTU) è stata siglata per la produzione di circa 100 piccoli satelliti CubeSat. L’accordo prevede lo sviluppo congiunto e la produzione di questi satelliti, basati sulla piattaforma CubeSat 6U dell’MGTU, ottimizzata per combinare massa ridotta e spazio sufficiente per il carico utile.

Questa iniziativa mira a rafforzare la tecnologia spaziale russa attraverso la creazione di una nuova costellazione di microsatelliti. Le due entità collaboreranno anche allo sviluppo di apparecchiature avanzate per nanosatelliti, inclusi sistemi ottici, strumentazione scientifico-meteorologica, sistemi di ritrasmissione e navigazione. L’obiettivo è anche quello di affinare le soluzioni tecnologiche per le costellazioni satellitari già esistenti.